Перший півфінал Євробачення 2023 стартує 9 травня у Ліверпулі. Початок конкурсу заплановано на 22:00 за київським часом.
Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення 2023
Порядок виступів країн у першому півфіналі Євробачення 2023
- Норвегія – Алессандра Меле – Queen of kings
- Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)
- Сербія – Люк Блек – Samo mі se spava
- Латвія – Sudden Lights – Aijā
- Португалія – Mimicat – Ai Coraçao
- Ірландія – Wild Youth – We Are One
- Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ
- Швейцарія – Ремо Форрер – Watergun
- Ізраїль – Ноа Кірел – Unicorn
- Молдова – Паша Парфеній – Solare Si Lųna
- Швеція – Loreen – Tattoo
- Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More
- Чехія – Vesna – My Sister’s Crown
- Нідерланди – Мія Ніколай і Діон Купер – Burning Daylight
- Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha Cha
Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення 2023
Онлайн-трансляція фіналу Євробачення 2023
За перемогу на Євробаченні 2023 змагатимуться 37 країн. Результати голосування у півфіналах визначать список країн, які пройдуть у фінал.
Букмекери називають ймовірним переможцем Євробачення 2023 співачку Loreen зі Швеції, тоді як представникам України – гурту Tvorchi – пророкують потрапляння у п’ятірку.
Хто переможе на Євробаченні 2023, дізнаємося під час гранд-фіналу конкурсу 13 травня.