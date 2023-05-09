Перший півфінал Євробачення 2023 стартує 9 травня у Ліверпулі. Початок конкурсу заплановано на 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення 2023

Порядок виступів країн у першому півфіналі Євробачення 2023

Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення 2023

Онлайн-трансляція фіналу Євробачення 2023

За перемогу на Євробаченні 2023 змагатимуться 37 країн. Результати голосування у півфіналах визначать список країн, які пройдуть у фінал.

Букмекери називають ймовірним переможцем Євробачення 2023 співачку Loreen зі Швеції, тоді як представникам України – гурту Tvorchi – пророкують потрапляння у п’ятірку.

Хто переможе на Євробаченні 2023, дізнаємося під час гранд-фіналу конкурсу 13 травня.