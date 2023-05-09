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Об’єднані музикою! Онлайн-трансляція Євробачення 2023 із Ліверпуля

9 Травня 2023, 09:20
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Євробачення 2023 - онлайн трансляція
Джерело: Getty Images Depositphotos

Перший півфінал Євробачення 2023 стартує 9 травня у Ліверпулі. Початок конкурсу заплановано на 22:00 за київським часом.

Онлайн-трансляція першого півфіналу Євробачення 2023

Порядок виступів країн у першому півфіналі Євробачення 2023

  1. Норвегія – Алессандра МелеQueen of kings
  2. Мальта – The BuskerDance (Our Own Party)
  3. Сербія – Люк БлекSamo mі se spava
  4. Латвія – Sudden LightsAijā
  5. Португалія – MimicatAi Coraçao
  6. Ірландія – Wild YouthWe Are One
  7. Хорватія – Let 3Mama ŠČ
  8. Швейцарія – Ремо ФоррерWatergun
  9. Ізраїль – Ноа КірелUnicorn
  10. Молдова – Паша ПарфенійSolare Si Lųna
  11. Швеція – LoreenTattoo
  12. Азербайджан – TuralTuranXTell Me More
  13. Чехія – VesnaMy Sister’s Crown
  14. Нідерланди – Мія Ніколай і Діон КуперBurning Daylight
  15. Фінляндія – KäärijäCha Cha Cha Cha

Онлайн-трансляція другого півфіналу Євробачення 2023

Онлайн-трансляція фіналу Євробачення 2023

За перемогу на Євробаченні 2023 змагатимуться 37 країн. Результати голосування у півфіналах визначать список країн, які пройдуть у фінал.

Букмекери називають ймовірним переможцем Євробачення 2023 співачку Loreen зі Швеції, тоді як представникам України – гурту Tvorchi – пророкують потрапляння у п’ятірку. 

Хто переможе на Євробаченні 2023, дізнаємося під час гранд-фіналу конкурсу 13 травня.

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