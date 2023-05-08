У 2023 році на Євробаченні Сербію буде представляти співак Люк Блек. На сцені міжнародного пісенного конкурсу виконавець виступить з піснею Samo mi se spava.
Про що співатиме представник Сербії Люк Блек на сцені Євробачення 2023, а також текст та переклад пісні Samo mi se spava – дивіться у нашому матеріалі.
Люк Блек: що відомо про сербського співака
Люк Блек (англ. Luke Black) – сербський співак та автор пісень. Артисту 30 років і його справжнє імʼя Лука Іванович.
Чоловік став першим сербським артистом, який підписав контракт із Universal Music Group. Завдяки цьому артисту вдалось випустив чотири власних мініальбоми. У 2016 році Блек вже намагався стати учасником Євробачення від Сербії, проте тоді обрали іншого артиста.
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Текст пісні Samo mi se spava
Baby, watch the world on fire
It is all a game to me
I don’t wanna choose my fighter
Who’s taking control of me?
Halo?
Samo mi se spava
I just wanna sleep forever (s-spavam)
I like it better when I dream
Želim zauvek da spavam (s-spavam)
Dok svet gori
I just wanna close my eyes (s-spavam)
And just get it over with
Želim zauvek da spavam (s-spavam)
Dok svet gori
Noć je, beskonačni sati
Na ramenu đavoli
Želim samo večno spati
Tako da ih pobedim
Halo?
Game over
I just wanna sleep forever (s-spavam)
I like it better when I dream
Želim zauvek da spavam (s-spavam)
Dok svet gori
I just wanna close my eyes
And just get it over with
Želim zauvek da spavam (s-spavam)
Dok svet gori
This comes to an end now
War, glad je
Bez nade
Savest spava (s-spava)
Dok svet gori
Gori, kraj je
Mrak traje
Razum spava (s-spava)
Dok svet gori
Переклад пісні Luke Black – Samo mі se spava
Мила, дивись, світ у вогні
Це все гра для мене
О, я не хочу вибирати свого бійця
Хто мною керує?
Привіт?
Я просто хочу спати
Я просто хочу спати вічно.
Мені більше подобається, коли я сплю
Я хочу спати бескінечно
Доки світ палає
Я просто хочу закрити очі
І просто покінчити з цим
Я хочу бескінечно спати
Доки світ палає
Я просто хочу бескінечно спати
Дияволи на плечах
Я просто хочу спати вічно
Так я переможу їх
Привіт?
Гру закінчено
Я просто хочу спати вічно
Мені більше подобається, коли я сплю
Я хочу бескінечно спати
Доки світ палає
Я просто хочу закрити очі
І просто покінчити з цим
Я хочу бескінечно спати
Доки світ палає (Це закінчується зараз
Війна, він голодний, без надії
Совість спить, доки світ палає
Палає, це кінець, темрява продовжується
Розум спить, доки світ палає
Я просто хочу спати
Я просто хочу спати
Про що пісня Samo mi se spava
Фраза Samo mi se spava перекладається з сербської Я просто хочу спати.
За словами самого Блека, пісня Samo mi se spava описує його ізольованість від світу. Під час пандемії COVID-19 артист став дуже відчуженим від світу, лише грав у відеоігри та дивився аніме у своєму ліжку.
– Пісня говорить про те, що людям потрібно прокинутися, оскільки зло збільшується, коли люди закривають на нього очі. Лише прокинувшись, зло можна перемогти, – зазначив співак.