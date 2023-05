У 2023 році на Євробаченні Сербію буде представляти співак Люк Блек. На сцені міжнародного пісенного конкурсу виконавець виступить з піснею Samo mi se spava.

Про що співатиме представник Сербії Люк Блек на сцені Євробачення 2023, а також текст та переклад пісні Samo mi se spava – дивіться у нашому матеріалі.

Люк Блек: що відомо про сербського співака

Люк Блек (англ. Luke Black) – сербський співак та автор пісень. Артисту 30 років і його справжнє імʼя Лука Іванович.

Чоловік став першим сербським артистом, який підписав контракт із Universal Music Group. Завдяки цьому артисту вдалось випустив чотири власних мініальбоми. У 2016 році Блек вже намагався стати учасником Євробачення від Сербії, проте тоді обрали іншого артиста.

Текст пісні Samo mi se spava

Baby, watch the world on fire

It is all a game to me

I don’t wanna choose my fighter

Who’s taking control of me?

Halo?

Samo mi se spava

I just wanna sleep forever (s-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes (s-spavam)

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

Noć je, beskonačni sati

Na ramenu đavoli

Želim samo večno spati

Tako da ih pobedim

Halo?

Game over

I just wanna sleep forever (s-spavam)

I like it better when I dream

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

I just wanna close my eyes

And just get it over with

Želim zauvek da spavam (s-spavam)

Dok svet gori

This comes to an end now

War, glad je

Bez nade

Savest spava (s-spava)

Dok svet gori

Gori, kraj je

Mrak traje

Razum spava (s-spava)

Dok svet gori

Переклад пісні Luke Black – Samo mі se spava