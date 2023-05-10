Литву на Євробаченні 2023 представить співачка Моніка Лінкіте. Учасниця підкорюватиме європейську публіку із піснею Stay 9 травня, у першому півфіналі міжнародного конкурсу. Що відомо про Моніку Лінкіте: яку співачка виконає пісню та про що вона – читайте в матеріалі.
Що відомо про Моніку Лінкіте
Моніка Лінкіте – співачка із Литви. Дівчині 30 років, відомо, що з дитинства вона займалася танцями, однак, коли навчилася грати на фортепіано, обрала кар’єру артистки.
Дівчина брала участь у багатьох шоу, а у 2007 році вперше пішла на відбір на конкурс дитячого Євробачення. Співачка вже виступала на дорослому міжнародному конкурсі у 2015 році. Вона співала у дуеті з Вайдасом Баумілою і виконала пісню This Time. Тоді дует виборов для своєї країни 18-те місце.
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Текст пісні Моніки Лінкіте – Stay
I’ve carried sadness with me
I hid it well since sixteen
And all the crying, all the fighting
It kept putting out the fire
That burned so bright within me
As I look back to all those years
To broken dreams, disguising fear
Being someone that I’m really not
Now I am drowning in my bed
And life has gone out my hands
Happiness seems further than the moon
Just stay with me
My heart is bleeding
I need your healing
Wait for me
Well, it ain’t easy
To love someone like me
(Oh-oh-oh) My heart is beating, (oh-oh-oh) my heart is beating
(Oh-oh-oh) My heart is beating, finally, my heart is beating
(Oh-oh-oh) My heart is beating, (oh-oh-oh) my heart is beating
(Oh-oh-oh) My heart is beating, finally, my heart is beating
I took it all on myself (Hey, hey, hey)
I asked for nobody’s help
Had to taste it and embrace it
All the bitterness of failure
To find myself within me.
Переклад пісні Моніки Лінкіте – Stay
Я носила у собі смуток
З шістнадцяти років добре ховала його
І всі ці сльози, всі ці бої
Ти продовжував гасити вогонь
Що так яскраво горів у мені
Коли я згадую ті роки
Ті розбиті мрії, маскування страху
Бути кимось, ким я насправді не є
Тепер я тону у своєму ліжку
І життя втекло з моїх рук
Щастя, здається, далі, ніж місяць
Просто залишайся зі мною
Моє серце обливається кров’ю
Мені потрібне твоє зцілення
Дочекайся мене
Що ж, це нелегко
Кохати таку, як я
Моє серце б’ється, моє серце б’ється
Моє серце б’ється, нарешті, моє серце б’ється
Моє серце б’ється, моє серце б’ється
Моє серце б’ється, нарешті, моє серце б’ється
Я все взяла все на себе
Я не просила нікого про допомогу
Довелося спробувати, а потім прийняти
Всю гіркоту невдач
Щоб знайти себе.
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Про що пісня Stay
В інтерв’ю для LRT Моніка зізнається, що якби їй довелося вибрати одне слово для опису пісні, то вона б сказала, що мелодія – про зцілення.
Йдеться про особисте зцілення, історія з мого особистого досвіду, але мені здається, що вся Європа зараз потребує зцілення, тож ідеться саме про це.
Фото – скрин із відео Eurovision Song Contest
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