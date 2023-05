Литву на Євробаченні 2023 представить співачка Моніка Лінкіте. Учасниця підкорюватиме європейську публіку із піснею Stay 9 травня, у першому півфіналі міжнародного конкурсу. Що відомо про Моніку Лінкіте: яку співачка виконає пісню та про що вона – читайте в матеріалі.

Що відомо про Моніку Лінкіте

Моніка Лінкіте – співачка із Литви. Дівчині 30 років, відомо, що з дитинства вона займалася танцями, однак, коли навчилася грати на фортепіано, обрала кар’єру артистки.

Дівчина брала участь у багатьох шоу, а у 2007 році вперше пішла на відбір на конкурс дитячого Євробачення. Співачка вже виступала на дорослому міжнародному конкурсі у 2015 році. Вона співала у дуеті з Вайдасом Баумілою і виконала пісню This Time. Тоді дует виборов для своєї країни 18-те місце.

Текст пісні Моніки Лінкіте – Stay

I’ve carried sadness with me

I hid it well since sixteen

And all the crying, all the fighting

It kept putting out the fire

That burned so bright within me

As I look back to all those years

To broken dreams, disguising fear

Being someone that I’m really not

Now I am drowning in my bed

And life has gone out my hands

Happiness seems further than the moon

Just stay with me

My heart is bleeding

I need your healing

Wait for me

Well, it ain’t easy

To love someone like me

(Oh-oh-oh) My heart is beating, (oh-oh-oh) my heart is beating

(Oh-oh-oh) My heart is beating, finally, my heart is beating

(Oh-oh-oh) My heart is beating, (oh-oh-oh) my heart is beating

(Oh-oh-oh) My heart is beating, finally, my heart is beating

I took it all on myself (Hey, hey, hey)

I asked for nobody’s help

Had to taste it and embrace it

All the bitterness of failure

To find myself within me.

Переклад пісні Моніки Лінкіте – Stay

Я носила у собі смуток

З шістнадцяти років добре ховала його

І всі ці сльози, всі ці бої

Ти продовжував гасити вогонь

Що так яскраво горів у мені

Коли я згадую ті роки

Ті розбиті мрії, маскування страху

Бути кимось, ким я насправді не є

Тепер я тону у своєму ліжку

І життя втекло з моїх рук

Щастя, здається, далі, ніж місяць

Просто залишайся зі мною

Моє серце обливається кров’ю

Мені потрібне твоє зцілення

Дочекайся мене

Що ж, це нелегко

Кохати таку, як я

Моє серце б’ється, моє серце б’ється

Моє серце б’ється, нарешті, моє серце б’ється

Моє серце б’ється, моє серце б’ється

Моє серце б’ється, нарешті, моє серце б’ється

Я все взяла все на себе

Я не просила нікого про допомогу

Довелося спробувати, а потім прийняти

Всю гіркоту невдач

Щоб знайти себе.

Про що пісня Stay

В інтерв’ю для LRT Моніка зізнається, що якби їй довелося вибрати одне слово для опису пісні, то вона б сказала, що мелодія – про зцілення.

Йдеться про особисте зцілення, історія з мого особистого досвіду, але мені здається, що вся Європа зараз потребує зцілення, тож ідеться саме про це.

Фото – скрин із відео Eurovision Song Contest

