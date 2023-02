Бельгію на Євробаченні 2023 представлятиме співак Gustaph.

– Я досі не можу повірити, що сталося минулої. Дякую за таку можливість представляти Бельгію на Євробачення 2023. Надсилаю вам усім море кохання, – заявив Gustaph.

Артист з’явиться на головній сцені у Ліверпулі з піснею Because Of You.

Музиканта обрали із 7 претендентів на можливість представити країни у травні 2023 року.

Що відомо про Gustaph

Gustaph написав свою першу пісню, коли йому було лише сім років. Вже в 19 він випустив свій перший сингл Gonna Lose You – його він написав самотужки, як і продюсувати.

Протягом шести років він співав у складі гурту з Hercules and Love Affair – вони стали популярними завдяки хіту Blind.

Відомо, що Gustaph уже брав участь у Євробаченні. Він був як бек-вокаліст двічі – у 2018 році в Лісабоні і в 2021 році в Роттердамі.

Останній рік він сам займався творчістю. Артист упевнений, що його нові пісні ідеально підходять для Євробачення.

Крім Gustaph, у Ліверпулі виступатимуть і представники інших країн. Наприклад, Грецію на Євробаченні 2023 представлятиме 16-річний артист Віктор Вернікос.