Фінляндію на Євробаченні 2023 представить музикант Käärijä з піснею Cha Cha Cha. Про це заявили організатори конкурсу в Instagram.

– На ринг виходить новий претендент! Фінляндія обрала Käärijä з піснею Cha Cha Cha для участі в Євробаченні 2023, – заявили в мережі.

Примітно, що на місцевому відбірковому конкурсі взяли участь семеро претендентів, у тому числі й The Rasmus. Проте право на виступ у Ліверпулі виборов новий артист.

Музиканта обирали за допомогою телеголосування та журі. Загалом подало заявок понад 362 музиканти та гурти, які хотіли представляти Фінляндію.

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Його виступ у Ліверпулі відбудеться у першому півфіналі 9 травня.

Що відомо про Käärijä

Вперше у музичній сфері Käärijä заявив про себе у 2020 році, випустивши альбом Fantastista. Артист відомий у Фінляндії завдяки сміливим і живим виступам, за що його й обрала країна.

Пристрасть Käärijä до музики розпочалася з гри на барабанах. У початковій школі він почав цікавитися музикою, і вже в середній школі він почав цікавитись репом. Артист не обмежується лише одним жанром, воліючи поєднувати елементи різних стилів.

Фінляндія на Євробаченні

Фінляндія дебютувала на Євробаченні у 1961 році й з того часу бере участь майже щоразу. З початку участі представників країни на конкурсі не було усього 6 разів – зазвичай це відбувалося після поганих результатів попередніх заходів.

Фіни виграли конкурс один раз, у 2006 році, з піснею Hard Rock Hallelujah у виконанні Lordi. З того часу найкращий результат Фінляндії – 6-е місце у 2021 році.

Українців на конкурсі буде достатньо – Юлія Саніна буде ведучою Євробачення 2023. Співачка приєднається до трьох своїх колег, і разом вони допоможуть провести унікальне шоу, за яким дивиться весь світ.