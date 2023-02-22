Австралію на Євробаченні 2023 року представить гурт Voyager. Артисти вже відреагували на можливість виступити у Ліверпулі.

‒ Як гурт, ми активно готувалися виступити на Євробаченні відтоді, як Австралія оголосила про свою участь, і думати, що ми, нарешті, зробили це, для нас водночас сюрреалістично й дивовижно! Наші фанати були настільки невід’ємною частиною нашого шляху до цього моменту, що ми не можемо дочекатися, щоб розділити цю дику поїздку разом, ‒ заявили музиканти.

Артисти виступатимуть на головній сцені Євробачення 2023 із піснею Promise у другому півфіналі 11 травня.

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Що відомо про Voyager

Це прогресивний поп-метал-гурт, створений в Австралії. Команда музикантів існує з 1999 року та випустила сім повноцінних альбомів, останній з яких вийшов у 2019-му. Їхню музику можна охарактеризувати як поєднання Dream Theater та Depeche Mode.

Австралія на Євробаченні

Австралія брала участь у конкурсі пісні Євробачення 7 разів. У 2015 році вдалося посісти 5-те місце, а у 2016-му для країни виборола друге місце Дамі Ім з піснею Sound of Silence ‒ поки що це найкращий результат.

Австралія виходила до Гранд-фіналу 6 разів із 7.

Прямо зараз відомо, які країни виступатимуть у фіналі Євробачення 2023. Серед них – Україна, оскільки саме наші артисти виграли торішній конкурс. До списку також увійшли країни Великої п’ятірки, які заснували пісенне змагання.