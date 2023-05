На Євробаченні 2023 Австрію представить дует Teya & Salena з піснею Who The Hell Is Edgar?

Що відомо про Teya & Salena

Дівчата з дуету Teya & Salena познайомилися під час змагань в австрійському шоу талантів Starmania 21.

До зустрічі вони вже пробувались на Євробачення. Teya брала участь у нацвідборі від Австрії та Сербії. Selena ж посіла друге місце на відборі у 2019 році.

У 2023-му Teya & Salena пройшли внутрішній закритий відбір і тепер представлятимуть Австрію на Євробаченні-2023.

Читайте: Всі подробиці про Євробачення 2023 в Ліверпулі

Текст пісні Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Oh my God, you’re such a good writer

Oh, it’s not me, it’s Edgar

Who the hell is Edgar?

There’s a ghost in my body and he is a lyricist

It is Edgar Allan Poe and I think he can’t resist

Yeah, his brain is in my hand and it’s moving really fast

Mhm

Don’t know how he possessed me but I’m happy that he did

‘Cause this song is feeling special and it’s gonna make me rich

Yeah, the words are spilling out, what the heck is this about?

Mhm

Oh, mio padre, there’s a ghost in my body

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan, Edgar Allan Poe, Poе, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan Poe

Maybe I should call a doctor or an exorcist

Maybe someone out there knows where Shakespeare is so I can get a taste

What’s your IPI? Where’s the A&R?

Girl, call Universal, you’re about to be a star

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan, Edgar Allan Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Poe, Poe, Poe, Poe, Poe

Edgar Allan

Who the hell is Edgar?

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body

(Edgar Allan, Edgar Allan Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body

(Edgar Allan Poe)

Zero dot zero zero three

Give me two years and your dinner will be free

Gas station champagne is on me

Edgar cannot pay rent for me

Zero dot zero zero

Zero dot zero zero

Zero dot zero zero three

At least it pays to be funny

Ugh!

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body

(Edgar Allan, Edgar Allan Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body

(Edgar Allan, Edgar Allan Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body

(Edgar Allan, Edgar Allan Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

Oh, mio padre

(Poe, Poe, Poe, Poe, Poe)

There’s a ghost in my body

(Edgar Allan, Edgar Allan)

Oh, mio padre, there’s a ghost in my body

Oh-oh-oh-oh-oh-oh

Who the hell is Edgar?

Переклад пісні Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Боже мій, ти такий хороший письменник.

Це не я, це Едгар.

Хто в біса такий Едгар?

У моєму тілі живе привид, і він поет

Це Едгар Аллан По, і я думаю, він не може встояти

Так, його мозок у мене в руці і він дуже швидко рухається.

Не знаю, як він заволодів мною, але я щаслива, що він це зробив

Бо ця пісня – особлива, і вона зробить мене багатою

Так, слова вириваються назовні, про що це, в біса, йдеться?

О, мій батько, в моєму тілі привид

По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По

Едгар Аллан, Едгар Аллан По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По

Едгар Аллан По

Може викликати лікаря чи екзорциста?

Може, хтось знає, де є Шекспір, щоб я міг спробувати?

Який у вас IPI? Де відділ технічного обслуговування?

Дівчинко, дзвони Всесвіту, ти скоро станеш зіркою

По, По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По

Едгар Аллан, Едгар Аллан По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По

По, По, По, По, По, По, По, По

Едгар Аллан

Хто в біса такий Едгар?

О, мій батько

(По, По, По, По, По, По, По)

У моєму тілі привид

(Едгар Аллан, Едгар Аллан По, По, По, По, По, По, По)

О, мій батько

(По, По, По, По, По, По, По)

У моєму тілі привид

(Едгар Аллан По)

Нуль, крапка, нуль, нуль, три.

Дай мені два роки, і твоя вечеря буде безкоштовною

Шампанське на заправці за мій рахунок

Едгар не може платити за квартиру для мене

Нуль, крапка, нуль, нуль, нуль.

Нуль, нуль, нуль, нуль, нуль.

Нуль, нуль, нуль, нуль, нуль, три.

Принаймні, за те, щоб бути смішним, платять.

Ух!

О, мій батько

(По, По, По, По, По, По, По)

У моєму тілі привид

(Едгар Аллан, Едгар Аллан По, По, По, По, По, По, По)

О, мій батько

(По, По, По, По, По, По, По)

У моєму тілі привид

(Едгар Аллан, Едгар Аллан По, По, По, По, По, По)

О, мій батько

(По, По, По, По, По, По, По)

У моєму тілі привид

(Едгар Аллан, Едгар Аллан По, По, По, По, По, По)

О, мій батько

(По, По, По, По, По, По, По)

У моєму тілі привид

(Едгар Аллан, Едгар Аллан)

О, мій батько, в моєму тілі привид

О-о-о-о-о-о-о-о-о

Хто в біса такий Едгар?

Читайте: Євробачення 2023: де дивитися трансляцію онлайн

Про що пісня Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Пісня Who The Hell Is Edgar? написана про американського письменника Едгара Аллана По. Співачки розповідають, що його привид вселився в їхні тіла для того, щоб створити ліричний шедевр.

Teya & Salena повторюють фразу “нуль, крапка, нуль, нуль, три”, сатирично натякаючи на 0,003 цента, які платять авторам пісень за трансляцію.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 із Ліверпуля