Уже в травні відбудеться щорічний міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023. Пройде захід у Ліверпулі (Велика Британія) від імені України, оскільки саме представник нашої країни, гурт Kalush Orchestra посів у 2022 році перше місце, але з метою безпеки шоу проводитиме срібний призер.

Факти ICTV вирішили зібрати все, що відомо про Євробачення 2023 – місце проведення, дата, слоган, учасники, хто представить Україну та прогнози букмекерів.

Коли і де відбудеться Євробачення 2023

Як ми вже писали вище, Євробачення 2023 відбуватиметься в Ліверпулі на арені M&S Bank Arena.

Перший і другий півфінали пройдуть 9 і 11 травня. Фінал конкурсу запланований на 13 число.

Слоган і логотип Євробачення 2023

Наприкінці січня Євробачення 2023 отримало новий слоган і логотип. Так, головна фраза конкурсу звучить як United by music (Об’єднані музикою).

Логотип же має абстрактний вигляд. Він нагадує різнокольорову дзиґу або ж серця одразу в чотирьох кольорах – жовтому, чорному, синьому та рожевому.

Учасники Євробачення 2023

У міжнародному пісенному конкурсі 2023 візьмуть участь 37 країн. Деякі країни відмовилися від участі в Євробаченні 2023 з фінансових причин.

9 травня на сцену вийде 15 країн. Учасники першого півфіналу Євробачення 2023 і порядок їхніх виступів:

Норвегія – Алессандра Меле – Queen of kings;

Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party);

Сербія – Люк Блек – Samo mі se spava;

Латвія – Sudden Lights – Aijā;

Португалія – Mimicat – Ai Coraçao;

Ірландія – Wild Youth – We Are One;

Хорватія – Let 3 – Mama ŠČ;

Швейцарія – Ремо Форрер – Watergun

Ізраїль – Ноа Кірел – Unicorn;

Молдова – Паша Парфеній – Solare Si Lųna;

Швеція – Loreen – Tattoo;

Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More;

Чехія – Vesna – My Sister’s Crown;

Нідерланди – Мія Ніколай і Діон Купер – Burning Daylight;

Фінляндія – Käärijä – Cha Cha Cha Cha.

11 травня на сцені з’явиться 16 країн. Учасники другого півфіналу Євробачення 2023 і порядок їхніх виступів:

Данія – Reiley – Breaking My Heart;

Вірменія – Brunette – Future Lover;

Румунія – Теодор Андрій – DGT (Off and On);

Естонія – Alika – Bridges;

Бельгія – Gustaph – Because Of You;

Кіпр – Ендрю Ламброу – Break A Broken Heart;

Ісландія – Diljá – Power;

Греція – Віктор Верникос – What They Say;

Польща – Blanka – Solo;

Словенія – Joker Out – Carpe Diem;

Грузія – Iru – Echo;

Сан-Марино – Piqued Jacks – Like An Animal;

Австрія – Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Албанія – Альбіна і сім’я Кельменді – Duje;

Литва – Моніка Лінкіте – Stay;

Австралія – Voyager – Promise.

У фіналі Євробачення 2023 виступить 26 країн – по 10 представників із кожного півфіналу, країни Великої п’ятірки – Велика Британія, Німеччина, Іспанія, Італія та Франція, і країна, яка перемогла в торішньому конкурсі – Україна.

Україна на Євробаченні 2023

Нашу країну на конкурсі в 2023 році представить дует Tvorchi з піснею Heart of Steel. Конкурсна композиція про сталеве серце в грудях, загартоване випробуваннями.

Оскільки Україна перемогла в Євробаченні 2022, то участь у півфіналах у 2023 році вона не бере і автоматично опиняється у фіналі, а тому Tvorchi вийдуть на сцену 13 травня.

Порядковий номер українського дуету – 19.

Українські зірки на Євробаченні 2023

Відомо, що в півфіналах і фіналі конкурсу на сцену вийдуть зірки з України. Так, можна буде побачити фронтвумен гурту The Hardkiss Юлію Саніну, співачок Джамалу, Марію Яремчук, Злату Дзюньку, Alyosha, реп-виконавця Otoy, гурти Kalush Orchestra, Go-A та інших.

Ба більше, приєднаються до наших вітчизняних зірок й іноземні колеги. Наприклад – співак Сем Райдер, виконавиці Ріта Ора, Ребекка Фергюсон та багато інших.

Прогнози букмекерів на Євробачення 2023

Станом на 1 травня перемогу на Євробаченні букмекери пророкують представниці Швеції Loreen – 45%. На другому місці йде Фінляндія – 18%, і вже на третьому Україна – 6%.

Далі Франція, Іспанія – по 5%. На шостому місці Норвегія – 4%. Наступні сходинки посідає Ізраїль – 3%, Австрія та Італія – по 2%. Десятку закриває Велика Британія – 1%.

Факти та скандали Євробачення 2023

Роль короля Великої Британії Чарльза III

Нещодавно стало відомо, якою буде сцена Євробачення 2023, оскільки її відкрив сам король Чарльз III разом зі своєю дружиною Каміллою. Вогні конкурсу монархи запалили під саундтрек конкурсу 2023 року, який створений українським композитором Михайлом Некрасовим.

Плагіат Loreen

Незважаючи на те, що Loreen букмекери пророкують перемогу, користувачі мережі вбачають у її конкурсній композиції плагіат. Так, трек представниці Швеції порівнюють із піснею української виконавиці Міки Ньютон В плену.

Сама Міка сказала, що не хоче жодних скандалів, а тому побажала Loreen перемоги.

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Скандал із Русланою

Нещодавно набрав обертів скандал із Русланою, яка перемогла на Євробаченні 2004. Вся справа в тому, що вона не виступить на конкурсі разом зі своїми українськими колегами.

Ще 30 квітня креативний директор цьогорічного конкурсу Герман Ненов заявив, що Руслана виступить на Євробаченні 2023 з особливою місією. Однак її менеджер Яна Прядко заявила, що виступ зірки на конкурсі так і не запланували.