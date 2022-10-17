Кіпр став першою країною, яка визначила представника Євробачення 2023. У Ліверпуль поїде Ендрю Ламброу.

Про рішення кіпрської радіомовної корпорації (CyPB) стало відомо 17 жовтня.

Участь Ендрю Ламброу в Євробаченні 2023 року є частиною співпраці між CyPB, Panik Records з Греції та City Pop Records з Австралії.

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— Я так радий оголосити, що представлятиму Кіпр на пісенному конкурсі Євробачення 2023! Я такий схвильований вирушити в цю подорож, зробімо це, – написав співак.

З якою піснею Кіпр виступить на Євробаченні 2023 у Ліверпулі, поки що невідомо.

Ламброу не новачок на конкурсі. У 2022 році він боровся за право представляти на Євробаченні Австралію з піснею Electrify. Тоді Ламброу посів 7-ме місце.

Кіпр на Євробаченні

Кіпр бере участь у Євробаченні з 1981 року. Поки що найкращий результат для країни в конкурсі виборола Елені Фурейра — 2018 року вона посіла друге місце з піснею Fuego.

Хто поїде на Євробачення 2023 від України, дізнаємось у грудні. Поки що організатори Нацвідбору завершили прийом заявок і готуються прослухати понад 300 пісень для участі у конкурсі.