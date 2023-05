На Євробаченні 2023 Ізраїль представить співачка Ноа Кірел (Noa Kirel). Артистка виступить 9 травня у першому півфіналі з піснею Unicorn.

Що відомо про Ноа Кірел

21-річна співачка Ноа Кірел є однією із найвідоміших поп-зірок Ізраїлю. Артистка здобула популярність вже після першого синглу Killer, який випустила в 14 років.

За останні роки 12 різних синглів співачки потрапили до двох найкращих чартів Ізраїлю й набрали понад 500 млн переглядів на YouTube. Загалом Ноа випустила 41 пісню, переважно в поп-жанрі. До 19 років дівчина здобула дві нагороди MTV.

У 2023 році співачка перемогла у ізраїльському нацвідборі серед 78 претендентів. Тепер Ноа представлятиме Ізраїль на Євробаченні 2023.

Читайте: Всі подробиці про Євробачення 2023 в Ліверпулі

Текст пісні Ноа Кірел – Unicorn

Hey, you don’t like the way I’m talking

Hey, so you stand there keep on call me names

No, I’m not your enemy so

If you’re gonna do it, don’t do it

Hey, do you wanna check my DNA?

Older stories, time to go away

And believe in fairytales, oh

If you’re gonna do it

I’m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don’t you ever learn?

That I won’t look back, I won’t look down

I’m going up, you better turn around

The power of a unicorn, the power of a unicorn

History caught in a loop

Don’t you wanna change it?

You know that we can, you and me

Can write a new book

Don’t you wanna change it now?

It’s gonna be phenomen-phenomen-phenomenal

Phenomen-phenomenal

Feminine-feminine-femininal

I’m gonna stand here like a unicorn

Out here on my own

I got the power of a unicorn

Don’t you ever learn?

That I won’t look back, I won’t look down

I’m going up, you better turn around

The power of a unicorn, the power of a unicorn

It’s gonna be phenomen-phenomen-phenomenal

Phenomen-phenomenal

אנ’לא כמו כולם, מול כל העולם, לא

It’s gonna be phenomen-phenomen-phenomenal

Phenomen-phenomenal

אין לי דאווין, לא, You can call me queen

You wanna see me dance?

You wanna see me dance?

You wanna see me dance?! (Hahaha)

Watch me

(It’s gonna be)

(It’s gonna be, hey!)

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

U-ni-corn!

I’m standing like a—

Переклад пісні Ноа Кірел – Unicorn

Тобі не подобається, як я розмовляю?

То що ж ти стоїш і обзиваєш мене?

Ні, я тобі не ворог.

Якщо збираєшся це зробити, то не роби.

Хочеш перевірити мою ДНК?

Старі історії, час забути.

І повірити в казки, ох,

Якщо ти збираєшся це зробити.

Я буду стояти тут, як єдиноріг

Сама-одна тут стоятиму.

У мене є сила єдинорога.

Невже ти так нічого і не зрозумів?

Що я не буду озиратися, не буду дивитися вниз.

Я йду вгору, тобі краще повернутися.

Сила єдинорога, сила єдинорога.

Історія застрягла в петлі.

Ти не хочеш її змінити?

Ти ж знаєш, що ми можемо, ти і я.

Можемо написати нову книгу.

Хіба ти не хочеш змінити це зараз?

Це буде феноменально, феноменально, феноменально.

Феноменально, феноменально.

Жіночно, жіночно, жіночно, жіночно.

Я буду стояти тут, як єдиноріг.

Тут, наодинці з собою.

У мене є сила єдинорога.

Невже ти ніколи не вчишся?

Що я не озиратимусь, не дивитимусь вниз.

Я йду вгору, тобі краще повернутися.

Сила єдинорога, сила єдинорога.

Це буде феноменально, феноменально, феноменально.

Феноменально, феноменально.

Я не така, як усі, перед усім світом, ні.

Це буде феноменально, феноменально, феноменально.

Феноменально-феноменально.

У мене немає Давіна, ні, ти можеш називати мене королевою.

Хочеш побачити, як я танцюю?

Хочеш побачити, як я танцюю?

Хочеш побачити, як я танцюю?! (Хахаха)

Дивись на мене.

(It’s gonna be)

(It’s gonna be, hey!)

Є-ди-норіг!

Є-ди-норіг!

Є-ди-норіг!

Є-ди-норіг!

Я стою як…

Про що пісня Ноа Кірел – Unicorn

Пісня Unicorn розповідає про наполегливість і вивільнення можливостей. Співачка повторює такі слова, як “феномен” і “жіночно”, натякаючи, що жінки мають свою внутрішню силу.