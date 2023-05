Інді-рок-гурт Joker Out представить Словенію на Євробаченні 2023. Колектив виступить у другому півфіналі із піснею Carpe Diem.

Що відомо про Joker Out

Joker Out – словенський альт-рок-гурт, сформований 2016 року. Тоді він налічував у своєму складі трьох осіб. Сьогодні ж у колективі п’ятеро учасників, які популярні не лише у своїй країні, а й поза її межами.

У 2021 році словенські зірки випустили перший альбом Umazane misli, який отримав дві нагороди “Виконавець року” на церемонії Zlata Piščal у Словенії.

Joker Out пройшов внутрішній відбір для участі в Євробаченні 2023 і представлятиме Словенію 11 травня із піснею Carpe Diem.

Текст пісні Joker Out – Carpe Diem

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Vedno manj besed, tanek led pod nogami žge

Mi pa bežimo s prepiha

810.000 let moraš delat’ le

Da duša malo zadiha

(An ban, pet podgan)

Ti loviš, če preživiš

(Jaz ti bom vzel vse)

Ti ničesar ne dobiš

(A, a, a)

Si tega res želiš?

Igra sovraštva je za vas, hvala lepa

Ne računajte na nas

Na nas

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Ne bomo šteli ur do zore

Preskakovali bomo gore

Da nas objame nebo

Prvi dež odplaknil ves bo blišč

Da ne bi kradel magije s plesišč

Tema bo prižgala žar v očeh

Igra sovraštva je za vas, hvala lepa

Ne računajte na nas

Še bolj na glas

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo

Ne bomo šteli ur do zore

Preskakovali bomo gore

Sprejeli, da smo večni samo

In srečni samo, ko objema nas nebo

Vso noč do jutra smo plesali

Ljubili se in se igrali

Živeli, kot da jutri nаѕ mogoče več

Ne bo

Переклад пісні Joker Out – Carpe Diem

Ми будемо танцювати всю ніч

Будемо кохатися і гратися

Ніби завтра не настане.

Все менше і менше слів, тонкий лід під ногами.

Ми тікаємо від протягу.

810 000 років треба лише працювати.

Щоб душа могла дихати вільно.

(Заборона, п’ять щурів)

Полюй, якщо виживеш.

(Я візьму все)

Ти не отримаєш нічого.

(А, а, а, а, а)

Це те, чого ти справді хочеш?

Гра ненависті для вас, велике спасибі.

Не розраховуй на нас.

На нас

Ми танцюватимемо всю ніч

Будемо кохатися і гратися

Ніби завтра не настане.

Ми не будемо рахувати години до світанку

Ми будемо стрибати через гори

Щоб бути обійнятими небом.

Перший дощ змиє весь блиск.

І вкраде магію з танцмайданчика.

Темрява запалить блиск в наших очах.

Гра в ненависть для вас, дуже дякую.

Не розраховуйте на нас.

Більше на голос.

Ми будемо танцювати всю ніч

Будемо кохатися і гратися.

Ніби завтра не настане.

Ми не будемо рахувати години до світанку.

Ми будемо стрибати через гори.

Ми приймемо те, що ми вічні.

І щасливі лише тоді, коли нас обіймає небо.

Ми танцювали всю ніч до ранку.

Ми кохалися і грали.

Жили так, ніби завтра не настане.

І не буде.

Про що пісня Joker Out – Carpe Diem

Назва пісні з латинської перекладається як “скористайтеся днем”. Пісня розповідає про те, що потрібно менше турбуватися про майбутнє і жити лише сьогоднішнім днем.

Гурт закликає шанувальників жити позитивно, на повну – і без війни.

