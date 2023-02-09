Норвегію на Євробаченні 2023 представлятиме співачка Алессандра Меле. Артистка виступить на сцені з піснею Queen of Kings.

– Я досі не можу в це повірити. Я така вдячна за все – за любов і підтримку, за віру в пісню і мене, – прокоментувала свою перемогу у відборі на конкурс Алессандра.

Меле виступатиме у Ліверпулі у першому півфіналі 9 травня. Співачку обрали з її піснею Queen of Kings серед 9 виступів. Журі та глядачі мали по 50% голосів і найбільше зуміла підкорити серце Алессандра.

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Що відомо про Алессандра Мела

Алессандра Меле народилася 2002 року в Італії. У 12-річному віці вона виграла музичний конкурс VB Factor. У 2021 році переїхала до бабусі та дідуся до Норвегії, щоб навчатися у місцевому інституті.

Норвегія на Євробаченні

Вперше ця країна з’явилася на конкурсі 1960 року. Нідерланди мають далеко не найкращі показники з року в рік – їхні артисти посідали останнє місце 11 разів, та чотири рази набирали 0 очок. Втім, перемог було аж 3 – найбільше запам’ятався успіх Олександра Рибака 2009 року з піснею Fairytale.

Зовсім недавно стало відомо, що на Євробаченні 2023 року буде український ведучий. Поки що невідомо, хто саме вестиме конкурс. Це вдалося реалізувати завдяки відкритості та співпраці організаторів конкурсу у Великій Британії.