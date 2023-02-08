Чехію на Євробаченні 2023 представлятиме гурт Vesna.

– Чи можете ви сказати, які емоції ми відчули, коли дізналися результати? Ви зробили це можливим! Назавжди вдячні. Євробачення, ми йдемо! – емоційно прокоментувала група перемогу.

Артистки поїдуть до Ліверпуля завдяки голосуванню фанатів конкурсу – через спеціальний додаток 70% іноземців та 30% громадян Чехії обирали, хто поїде представляти країну.

Vesna поїде на Євробачення 2023 із піснею My Sister’s Crown, яка буде виконана українською мовою. Це перший випадок, коли країна виступає з піснею мовою іншої держави.

Зараз дивляться

Що відомо про Vesna

Це празький гурт, яку очолила співачка, композитор та автор текстів Патрісія Фуксова. Щоправда, у мережі багато хто висловив своє невдоволення щодо росіянки у гурті. Її рідна країна хоче знищити Україну, і при цьому вона збирається співати My Sister’s Crown українською в Ліверпулі.

Що стосується стилю Vesna, то він поєднує в собі елементи фольклору та сучасну попмузику. Поки що у групи лише два альбоми.

Чехія на Євробаченні

Ця країна була на конкурсі вже 10 разів. Після низки невдач вони вирішили знятися зі змагань на 5 років. З 2015 року вони знову готові показати всім свою творчість. У 2016 році Чехія вперше вийшла до Гранд-фіналу, а найкращий результат був у 2018 році – тоді Миколас Йозеф посів 6-е місце з піснею Lie To Me.

Нещодавно стало відомо, хто представлятиме Францію на Євробаченні. Це буде співачка Zarra, яка з дитинства надихалася французькою модою та музикою. Тепер вона готова заспівати для Європи у своєму стилі.