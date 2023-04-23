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Свята в Україні 2023

Україна вихідний 8 травня
Свята в Україні

Повертайся, будь ласка, живим. Привітання з Днем героїв 2023 у листівках, смс, прозі
День вышиванки
Фото Свята в Україні

Нашого цвіту – по всьому світу. Привітання з Днем вишиванки 2023 у листівках
Семья, семьи
Свята в Україні

Добра, терпіння, любові! Привітання з Днем сім’ї у листівках, СМС, прозі
День матері 2023
Свята в Україні

Нехай буде на душі тепло! Привітання з Днем матері 2023 в СМС

Стрічка новин
ВСУ
Свята в Україні

День Героїв: що це за свято і як відзначають в Україні
можно ли ходить на кладбище перед троицей
Свята в Україні

Чи можна ходити на цвинтар перед Трійцею – традиції на Зелені свята
можно ли работать на троицу на даче
Свята в Україні

Чи можна на Трійцю працювати на дачі, городі та в будинку
Вознесіння
Свята в Україні

Чи можна стригтися на Вознесіння Господнє: головні заборони й традиції свята
Свято
Свята в Україні

Чи можна працювати на городі на Вознесіння Господнє: традиції та прикмети в цей день
2023
Свята в Україні

Що не можна робити на Миколая Чудотворця: традиції та заборони
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