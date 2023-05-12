На Євробаченні 2023 Францію представлятиме співачка La Zarra (Фатима Захра Хафді). На сцені міжнародного 67-го пісенного конкурсу артистка виконає пісню Evidemment.

Що відомо про співачку La Zarra, а також текст і переклад пісні Evidemment – дивіться в нашому матеріалі.

La Zarra: що відомо про французьку співачку

La Zarra – канадська музикантка марокканського походження. Співачка здобула популярність після співпраці з репером Niro, у 2016 році вони разом випустили пісню Printemps Blanc.

Артистка дуже пишається тим, що представлятиме Францію на Євробаченні 2023. Вона ще з дитячого віку мріяла про французьку моду та годинами дивилася виступи Селін Діон і Мілен Фармер.

Свої дитячі спогади La Zarra привезла із собою до Парижа, тож вони продовжують надихати співачку й донині.

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Текст пісні Evidemment

Mon cœur, mes mains,

Mes yeux, mes reins,

Plus rien ne m’appartient

J’me fais du mal pour faire du bien

J’oublie comme si c’n’était rien

Dans mon jardin d’enfer, poussent des fleurs

Que j’arrose de mes rêves, de mes pleurs

On a beau être sur le toit du monde

‎‏On ne peut toucher le ciel du doigt

Évidemment

Toutes ces belles promesses que j’entends

C’n’est que du vent

Évidemment

Car après l’beau temps vient la pluie

C’est c’qu’on oublie

C’est toujours trop beau pour être vrai

Mais c’n’est jamais trop laid pour être faux

Évidemment

Elle ne sera plus jamais la même

Cette fille d’avant

Je vends demain, j’rachète hier

Le temps est assassin

Je cherche l’amour

Je n’trouve rien

Comme dans mon sac à main

Dans ma tête c’n’est pas tant évident

Je recherche la vérité tout en l’évitant

On a beau être sur le toit du monde

‎‏On ne peut toucher le ciel du doigt

Évidemment

Toutes ces belles promesses que j’entends

C’n’est que du vent

Évidemment

Elle ne sera plus jamais la même

Cette fille d’avant

Car moi je chante

Ma vie, la vôtre

Et un peu de romance

Je suis nue devant vous

Donnez-moi donc une chance

De vous à moi,

De moi à vous

Ai-je réussi à chanter,

À chanter la Grande France

C’est toujours trop beau pour être vrai

Mais c’n’est jamais trop laid pour être faux

Évidemment

Elle ne s’ra plus jamais la même

Cette fille d’avant

Évidemment

Переклад пісні La Zarra – Evidemment

Моє серце, мої руки,

Мої очі, моє нутро,

Більше мені не належать.

Я завдаю собі болю, щоб творити добро.

Потім забуваю, ніби нічого не сталося.

У моєму пекельному саду ростуть квіти,

Які я поливаю своїми мріями, своїми сльозами.

Ти можеш бути на вершині світу.

Але неба не торкнешся пальцем.

Так очевидно,

Що ці прекрасні обіцянки,

Які я чую – лише вітер.

Очевидно,

За гарною погодою приходить дощ;

Ми про це забуваємо.

Все завжди занадто добре, щоб бути правдою.

Але не надто потворно, щоб бути неправдою.

Так, очевидно,

Вона ніколи не буде такою, як раніше,

Ця жінка з минулого.

Продаю “завтра”, купую “вчора”.

Час – вбивця.

Я шукаю кохання.

Але нічого не знаходжу.

Навіть у своїй сумочці.

В моїй голові все не так очевидно

Я шукаю правду, уникаючи її

Ти можеш бути на вершині світу.

Але неба не торкнешся пальцем.

Так очевидно,

Що ці прекрасні обіцянки,

Які я чую – лише вітер.

Очевидно,

Вона ніколи не буде такою, як раніше,

Ця жінка з минулого.

Бо я співаю,

Про моє життя і твоє

І трохи про романтику.

Я беззахисна перед тобою,

Тож дай мені шанс;

Від тебе до мене,

Від мене до тебе,

Чи вдалося мені заспівати

Оспівати цю Велику Францію?

Все завжди занадто добре, щоб бути правдою.

Але не надто потворно, щоб бути неправдою.

Так, очевидно,

Вона ніколи не буде такою, як раніше,

Ця жінка з минулого.

Очевидно.

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Про що пісня Evidemment

Evidemment – пісня про переживання реалій життя, озираючись на минуле з ностальгією та жалем. У пісні йдеться про дівчину, яка пережила розбите серце й розчарування.

La Zarra співає про нездатність знайти кохання та болючі наслідки віри в порожні обіцянки. Саме приспів підкреслює основну ідею пісні про суворі реалії життя. Там йдеться про швидкоплинність красивих обіцянок і неминучість важких часів.