На Євробаченні 2023 Францію представлятиме співачка La Zarra (Фатима Захра Хафді). На сцені міжнародного 67-го пісенного конкурсу артистка виконає пісню Evidemment.
Що відомо про співачку La Zarra, а також текст і переклад пісні Evidemment – дивіться в нашому матеріалі.
La Zarra: що відомо про французьку співачку
La Zarra – канадська музикантка марокканського походження. Співачка здобула популярність після співпраці з репером Niro, у 2016 році вони разом випустили пісню Printemps Blanc.
Артистка дуже пишається тим, що представлятиме Францію на Євробаченні 2023. Вона ще з дитячого віку мріяла про французьку моду та годинами дивилася виступи Селін Діон і Мілен Фармер.
Свої дитячі спогади La Zarra привезла із собою до Парижа, тож вони продовжують надихати співачку й донині.
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Текст пісні Evidemment
Mon cœur, mes mains,
Mes yeux, mes reins,
Plus rien ne m’appartient
J’me fais du mal pour faire du bien
J’oublie comme si c’n’était rien
Dans mon jardin d’enfer, poussent des fleurs
Que j’arrose de mes rêves, de mes pleurs
On a beau être sur le toit du monde
On ne peut toucher le ciel du doigt
Évidemment
Toutes ces belles promesses que j’entends
C’n’est que du vent
Évidemment
Car après l’beau temps vient la pluie
C’est c’qu’on oublie
C’est toujours trop beau pour être vrai
Mais c’n’est jamais trop laid pour être faux
Évidemment
Elle ne sera plus jamais la même
Cette fille d’avant
Je vends demain, j’rachète hier
Le temps est assassin
Je cherche l’amour
Je n’trouve rien
Comme dans mon sac à main
Dans ma tête c’n’est pas tant évident
Je recherche la vérité tout en l’évitant
On a beau être sur le toit du monde
On ne peut toucher le ciel du doigt
Évidemment
Toutes ces belles promesses que j’entends
C’n’est que du vent
Évidemment
Elle ne sera plus jamais la même
Cette fille d’avant
Car moi je chante
Ma vie, la vôtre
Et un peu de romance
Je suis nue devant vous
Donnez-moi donc une chance
De vous à moi,
De moi à vous
Ai-je réussi à chanter,
À chanter la Grande France
C’est toujours trop beau pour être vrai
Mais c’n’est jamais trop laid pour être faux
Évidemment
Elle ne s’ra plus jamais la même
Cette fille d’avant
Évidemment
Переклад пісні La Zarra – Evidemment
Моє серце, мої руки,
Мої очі, моє нутро,
Більше мені не належать.
Я завдаю собі болю, щоб творити добро.
Потім забуваю, ніби нічого не сталося.
У моєму пекельному саду ростуть квіти,
Які я поливаю своїми мріями, своїми сльозами.
Ти можеш бути на вершині світу.
Але неба не торкнешся пальцем.
Так очевидно,
Що ці прекрасні обіцянки,
Які я чую – лише вітер.
Очевидно,
За гарною погодою приходить дощ;
Ми про це забуваємо.
Все завжди занадто добре, щоб бути правдою.
Але не надто потворно, щоб бути неправдою.
Так, очевидно,
Вона ніколи не буде такою, як раніше,
Ця жінка з минулого.
Продаю “завтра”, купую “вчора”.
Час – вбивця.
Я шукаю кохання.
Але нічого не знаходжу.
Навіть у своїй сумочці.
В моїй голові все не так очевидно
Я шукаю правду, уникаючи її
Ти можеш бути на вершині світу.
Але неба не торкнешся пальцем.
Так очевидно,
Що ці прекрасні обіцянки,
Які я чую – лише вітер.
Очевидно,
Вона ніколи не буде такою, як раніше,
Ця жінка з минулого.
Бо я співаю,
Про моє життя і твоє
І трохи про романтику.
Я беззахисна перед тобою,
Тож дай мені шанс;
Від тебе до мене,
Від мене до тебе,
Чи вдалося мені заспівати
Оспівати цю Велику Францію?
Все завжди занадто добре, щоб бути правдою.
Але не надто потворно, щоб бути неправдою.
Так, очевидно,
Вона ніколи не буде такою, як раніше,
Ця жінка з минулого.
Очевидно.
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Про що пісня Evidemment
Evidemment – пісня про переживання реалій життя, озираючись на минуле з ностальгією та жалем. У пісні йдеться про дівчину, яка пережила розбите серце й розчарування.
La Zarra співає про нездатність знайти кохання та болючі наслідки віри в порожні обіцянки. Саме приспів підкреслює основну ідею пісні про суворі реалії життя. Там йдеться про швидкоплинність красивих обіцянок і неминучість важких часів.