Албанію на Євробаченні 2023 року представлять Альбіна та родина Кельменді. Вони виступлять із конкурсною піснею під назвою Duje.

Представника країни було обрано на музичному фестивалі Festivali i Këngës. Незважаючи на те, що за результатами журі Кельменді посіли друге місце, їх було обрано за допомогою громадського голосування. За право виступати від Албанії на Євробаченні 2023 року боровся 21 артист.

Конкурсна пісня Альбіни та родини Кельменді Duje розповідає історії про непрості сімейні стосунки, які легко можуть зруйнуватися.

Зараз дивляться Що відомо про Альбіну та родину Кельменді Альбіна Кельменді є популярною албанською співачкою. На сцену Євробачення вона вийде разом із своєю родиною. Популярність до Альбіни прийшла після того, як вона посіла друге місце у пісенному конкурсі Голос Албанії в 2014 році. Переглянути цей допис в Instagram Ще будучи школяркою, артистка почала навчатися грі на фортепіано та кларнеті. Далі почала виступати разом зі своєю родиною. У червні 2022 Альбіна випустила свій дебютний альбом Nana loke. У грудні 2022 року співачка разом із п’ятьма членами своєї родини стала учасницею Festivali i Këngës, де вони і отримали право представляти Албанію на Євробаченні 2023. Нагадаємо, Євробачення 2023 року пройде в Ліверпулі на початку травня. Українців представить дует Tvorchi із піснею Heart of Steel. Читайте також: У яких півфіналах виступатимуть країни на Євробаченні 2023

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