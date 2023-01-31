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Австрія обрала представника на Євробачення 2023 – що відомо про дует Teya & Salena

31 Січня 2023, 15:30
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Teya & Salena

Австрію на Євробаченні 2023 представить дует Teya & Salena. Свою конкурсну пісню артистки презентують навесні в Міжнародний жіночий день – 8 березня.

На офіційній сторінці Євробачення в Instagram говориться, що композиція буде самовідданою.

Відомо, що представник Австрії був обраний внутрішнім закритим відбором, продовжуючи метод, який використовується з 2017 року. Усього розглядалося 15 артистів.

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Що відомо про дует Teya & Salena

Відомо, що у двох артисток любов до музики проявилася ще у дитинстві. Teya у 12 років опинилася на сцені як саксофоністка в джазовому оркестрі. Salena у сім років почала навчатися грі на гітарі та співати.

Teya також пише пісні та вже пробувалась на Євробачення. Вона брала участь у Нацвідборі від Австрії та Сербії.

Salena була учасницею шоу Голос Німеччини, а у 2019 році брала участь в австрійському відборі на міжнародний конкурс.

Познайомилися вони одна з одною на шоу Starmania, там потоваришували та почали співпрацювати.

Нагадаємо, Євробачення 2023 року пройде в Ліверпулі на початку травня. Українців представить дует Tvorchi із піснею Heart of Steel.

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