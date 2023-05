На пісенному конкурсі Євробачення 2023 Вірменію представлятиме співачка Brunette. Артистка виступить з піснею Future Lover.

Що відомо про вірменську співачку Brunette, а також текст та переклад пісні Future Lover – читайте в нашому матеріалі.

Brunette: що відомо про співачку

Brunette – талановита співачка та авторка пісень, чия музична кар’єра почалася ще в ранньому дитинстві. Дівчина почала співати у 4 роки, а складати власну музику – у 15.

Сьогодні Brunette – одна з найяскравіших зірок сучасної музичної індустрії Вірменії, і її успіх продовжує зростати. Останні сингли співачки (Gisher, Smoke Break та Bac kapuyt achqerd) стали справжніми хітами та набрали мільйони переглядів на YouTube.

Текст пісні Future Lover

I just wanna make art, read books and just find someone

Who likes me enough to kiss my face

I wanna explore with him and visit old bookstores

And cute little things, like drink smoothies at near cafés

Oh-oh-oh

Drink smoothies at near cafés

Oh-oh-oh

Oh, future lover, I hope it all comes naturally

I hope our love is quiet outside, but loud inside, oh baby

Oh future lover, this song I wrote for you

This song I wrote for you, my future lover

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

It’s like a daydream, but I got some other, better plans

I wanna scream and shout, my heart caught in chains

Cold heart, cold hands, fire in my veins

Fire in my veins, heart in chains

I’m a volcano that is going to explode in a sec

I’m so hypnotised by someone that I’ve never ever met

Don’t wanna forget, am I dreaming yet?

Poetic dream, I don՚t want it to end, oh

Three minutes of making impossible plans

Seven minutes of unnecessary panic attacks

Here I go with the coldest hands

Here I go with still no plans oh, still no plans

I can’t cool off, no I can’t relax

Lord, what I’m gonna do, my pain just attacks

I still have the coldest hands

Oh my Lord, my Lord, my pain, my panic attacks, oh

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

I decide to be good, do good, look good

Ու դու ինձնից հեռու

Լքված ես հեռու, հեռու ես դու

Երազումս ես ու դու էինք լուռ

Մոլորվում էինք հեռու – հեռու հեռվում

Переклад пісні Brunette – Future Lover

Я просто хочу займатися мистецтвом, читати книги та просто знайти когось

Хто полюбить мене настільки, що цілуватиме моє обличчя

Я хочу подорожувати з ним й і ходити по старим книгарням

І всілякі милі дрібниці, типу пити коктейлі в кав’ярнях поруч

О-о-о

Пити коктейлі в кав’ярнях поруч

О-о-о

О, майбутній коханий, я сподіваюся, що все буде природньо

Я сподіваюся, наше кохання буде тихим зовні, але гучним всередині, о, милий

О, майбутній коханий, цю пісню я написала для тебе

Цю пісню я написала для тебе, мій майбутній коханий

Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати

Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати

Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати

Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати

Це як мрія, але я маю інші, кращі плани

Я хочу кричати й кричати, моє серце в кайданах

Холодне серце, холодні руки, вогонь в моїх венах

Вогонь в моїх венах, серце в кайданах

Я – вулкан, що ось-ось вибухне

Мене так загіпнозував той, кого я ніколи не зустрічала

Не хочу забути, чи я ще сплю?

Поетичний сон, я не хочу, щоб він закінчувався

Три хвилини неможливих планів

Сім хвилин непотрібних панічних атак

Ось я йду з найхолоднішими руками

Я йду без планів, о, без планів, о, без планів

Не можу заспокоїтись, не можу розслабитись

Господи, що ж мені робити, біль не дає спокою

У мене все ще найхолодніші руки

О, Господи, Господи, мій біль, мої панічні атаки, о

Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати

Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати

Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати

Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати

Ти далеко від мене

Ти далеко від мене, ти далеко від мене

Ми з тобою спали в тиші

Ми були в жаху від того, що нас збили зі шляху.

Про що пісня Future Lover

Про свою пісню для Євробачення 2023 Brunette каже:

– Майбутній коханець (Future Lover) – це поетичне полотно, лист без адресата. Я пам’ятаю, як одного разу переглядала щось в телефоні та побачила цю прекрасну цитату. Вона була такою простою, але такою красивою думкою, яка одразу надихнула мене.

– Слова перетворилися на мелодію і з мене просто вирвалася ціла низка емоцій. Протягом усього нашого життя ми всі шукаємо одного – майбутнього коханця, втілення наших мрій, ідеалів, страхів, – додає співачка.

Пісня Brunette Future Lover про коханого, якого вона ще не зустріла. Протягом усієї композиції дівчина співає, що хоче знайти когось, з ким вона зможе займатися буденними речами – відвідувати старі книжкові магазини та пити смузі. У пісні Brunette зізнається, що вона загіпнозована кимось, кого ще ніколи не зустрічала.

