На пісенному конкурсі Євробачення 2023 Вірменію представлятиме співачка Brunette. Артистка виступить з піснею Future Lover.
Що відомо про вірменську співачку Brunette, а також текст та переклад пісні Future Lover – читайте в нашому матеріалі.
Brunette: що відомо про співачку
Brunette – талановита співачка та авторка пісень, чия музична кар’єра почалася ще в ранньому дитинстві. Дівчина почала співати у 4 роки, а складати власну музику – у 15.
Сьогодні Brunette – одна з найяскравіших зірок сучасної музичної індустрії Вірменії, і її успіх продовжує зростати. Останні сингли співачки (Gisher, Smoke Break та Bac kapuyt achqerd) стали справжніми хітами та набрали мільйони переглядів на YouTube.
Читайте: Всі подробиці про Євробачення 2023 в Ліверпулі
Текст пісні Future Lover
I just wanna make art, read books and just find someone
Who likes me enough to kiss my face
I wanna explore with him and visit old bookstores
And cute little things, like drink smoothies at near cafés
Oh-oh-oh
Drink smoothies at near cafés
Oh-oh-oh
Oh, future lover, I hope it all comes naturally
I hope our love is quiet outside, but loud inside, oh baby
Oh future lover, this song I wrote for you
This song I wrote for you, my future lover
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
It’s like a daydream, but I got some other, better plans
I wanna scream and shout, my heart caught in chains
Cold heart, cold hands, fire in my veins
Fire in my veins, heart in chains
I’m a volcano that is going to explode in a sec
I’m so hypnotised by someone that I’ve never ever met
Don’t wanna forget, am I dreaming yet?
Poetic dream, I don՚t want it to end, oh
Three minutes of making impossible plans
Seven minutes of unnecessary panic attacks
Here I go with the coldest hands
Here I go with still no plans oh, still no plans
I can’t cool off, no I can’t relax
Lord, what I’m gonna do, my pain just attacks
I still have the coldest hands
Oh my Lord, my Lord, my pain, my panic attacks, oh
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
I decide to be good, do good, look good
Ու դու ինձնից հեռու
Լքված ես հեռու, հեռու ես դու
Երազումս ես ու դու էինք լուռ
Մոլորվում էինք հեռու – հեռու հեռվում
Переклад пісні Brunette – Future Lover
Я просто хочу займатися мистецтвом, читати книги та просто знайти когось
Хто полюбить мене настільки, що цілуватиме моє обличчя
Я хочу подорожувати з ним й і ходити по старим книгарням
І всілякі милі дрібниці, типу пити коктейлі в кав’ярнях поруч
О-о-о
Пити коктейлі в кав’ярнях поруч
О-о-о
О, майбутній коханий, я сподіваюся, що все буде природньо
Я сподіваюся, наше кохання буде тихим зовні, але гучним всередині, о, милий
О, майбутній коханий, цю пісню я написала для тебе
Цю пісню я написала для тебе, мій майбутній коханий
Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати
Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати
Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати
Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати
Це як мрія, але я маю інші, кращі плани
Я хочу кричати й кричати, моє серце в кайданах
Холодне серце, холодні руки, вогонь в моїх венах
Вогонь в моїх венах, серце в кайданах
Я – вулкан, що ось-ось вибухне
Мене так загіпнозував той, кого я ніколи не зустрічала
Не хочу забути, чи я ще сплю?
Поетичний сон, я не хочу, щоб він закінчувався
Три хвилини неможливих планів
Сім хвилин непотрібних панічних атак
Ось я йду з найхолоднішими руками
Я йду без планів, о, без планів, о, без планів
Не можу заспокоїтись, не можу розслабитись
Господи, що ж мені робити, біль не дає спокою
У мене все ще найхолодніші руки
О, Господи, Господи, мій біль, мої панічні атаки, о
Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати
Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати
Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати
Я вирішила бути доброю, робити добро, добре виглядати
Ти далеко від мене
Ти далеко від мене, ти далеко від мене
Ми з тобою спали в тиші
Ми були в жаху від того, що нас збили зі шляху.
Читайте: Євробачення 2023: де дивитися трансляцію онлайн
Про що пісня Future Lover
Про свою пісню для Євробачення 2023 Brunette каже:
– Майбутній коханець (Future Lover) – це поетичне полотно, лист без адресата. Я пам’ятаю, як одного разу переглядала щось в телефоні та побачила цю прекрасну цитату. Вона була такою простою, але такою красивою думкою, яка одразу надихнула мене.
– Слова перетворилися на мелодію і з мене просто вирвалася ціла низка емоцій. Протягом усього нашого життя ми всі шукаємо одного – майбутнього коханця, втілення наших мрій, ідеалів, страхів, – додає співачка.
Пісня Brunette Future Lover про коханого, якого вона ще не зустріла. Протягом усієї композиції дівчина співає, що хоче знайти когось, з ким вона зможе займатися буденними речами – відвідувати старі книжкові магазини та пити смузі.
У пісні Brunette зізнається, що вона загіпнозована кимось, кого ще ніколи не зустрічала.