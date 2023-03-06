Сербію на Євробаченні 2023 представить співак Люк Блек. Виконавець виступить на сцені міжнародного пісенного конкурсу з композицією Samo mі se spava.

За право представляти Сербію на Євробаченні 2023 боролися 32 артисти, відібрані спеціальним комітетом музичних редакторів із 200 заявок. Переможця визначили за допомогою відповідного нацвідбору.

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Що відомо про Люка Блека

Люк Блек – 30-річний сербський автор-виконавець, справжнє ім’я якого Лука Іванович. Музикою артист цікавиться з 12-річного віку. Саме тоді він почав писати перші тексти, а через кілька років – створювати музику.

Як колись розповідав співак, його сценічний псевдонім Люк походить від англіцизації імені. У той час як Блек походить від того, що він, будучи підлітком, висловив сорокаденну жалобу з приводу “смерті сербської музичної сцени”.

Кар’єра Люка почалася тоді, коли його помітили представники Universal Music Group і запропонували Блеку підписати контракт.

Свій перший сингл Блек випустив у 2014 році, другий – у 2015.

У 2016 році композиція Люка була номінована для представлення Сербії на конкурсі пісні Євробачення, однак тоді вибір припав на іншого артиста.

На рахунку співака – три сольні альбоми.