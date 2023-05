Албанію на Євробаченні 2023 представить співачка Альбіна та родина Кельменді, які перемогли на 61-му музичному фестивалі Festivali i Këngës.

Вони виступлять із конкурсною піснею під назвою Duje. Що відомо про Альбіну та родину Кельменді, а також текст і переклад пісні Duje – дивіться в нашому матеріалі.

Альбіна та родина Кельменді: що відомо про представників Албанії

Альбіна Кельменді – популярна албанська співачка. Дівчина завжди була оточена музикою, виросла в родині професійних музикантів, а її батьки – Албана та Буджар закохалися завдяки музиці.

У Ліверпулі на сцену Євробачення 2023 вийде уся родина Келменді, включаючи Альбіну, її брата Албіна та сестер Весу і Сидорелу.

Читайте: Всі подробиці про Євробачення 2023 в Ліверпулі

Текст пісні Duje

Diçka mrena frymen ma nal

S’di çka bohet, bohet

Po du me nal

(Çka o ka bohet)

Krejt tuj pas,

E krejt tuj pas,

S’po muj mu knaq

Jan tu u nda

Veç për nje fjalë

Janë tu u nda, dashnin’ kanë vra

Janë tu u nda,

E kane harru se kan nje shpi

Sofër me fmi…

Duje, si dikur ti duje,

At dashni ti ruje,

Si jeten, ti ruje

Mos e gjuj me gure,

Si dikur ti duje,

At dashni ti ruje,

Si jetën ti duje

Jan tu u nda

Veç për nje fjalë

Janë tu u nda, dashnin’ kanë vra

Janë tu u nda,

E kanë harru se kanë nje shpi

Sofër me fmi

Ti duje, si dikur ti duje,

At dashni ti ruje,

Si jetën, ti duje

Mos e gjuj me gure,

Si dikur ti duje,

At dashni ti ruje,

Si jetën ti duje

(Duje, duje)

Jan tu u nda

(Duje, duje)

Veç për nji fjalë

Janë tu u nda, dashnin’ kanë vra

(Duje,duje)

Janë tu u nda

(Duje, duje)

E kanë harru se kanë nje shpi

Sofër me fmi

(Duje, duje)

Переклад пісні Albina & Familja Kelmendi – Duje

Щось всередині мене

Що не дає мені дихати

Я не знаю, що відбувається

Я хочу це зупинити

Що відбувається?

Маючи все

І маючи все

Мені цього недостатньо

Вони розлучаються

Крім одного слова

Вони розлучаються

Вбиваючи любов

Вони розлучаються

Вони забули

Що в них є дім

І діти за столом

Любіть так

Як любили раніше

Збережіть цю любов

Як життя, любіть

Не закидуйте камінням

Любіть так само, як колись

Збережіть цю любов

Як життя, любіть

Вони розлучаються

Крім одного слова

Вони розлучаються

Вбиваючи любов

Вони розлучаються

Вони забули

Що в них є дім

І діти за столом

Любіть так

Як любили раніше

Збережіть цю любов

Як життя, любіть

Не закидуйте камінням

Любіть так само, як колись

Збережіть цю любов

Як життя, любіть

Любіть, Любіть

Вони розлучаються

Любіть, Любіть

Крім одного слова

Вони розлучаються

Вбиваючи любов

Любіть, Любіть

Вони розлучаються

Любіть, Любіть

Вони забули

Що в них є дім

І діти за столом

Любіть, Любіть

Читайте: Євробачення 2023: де дивитися трансляцію онлайн

Про що пісня Duje

Пісня Альбіни та родина Кельменді Duje про роль любові в сім’ї та про подолання будь-яких труднощів, які перешкоджають родинному щастю.

Композиція наповнена емоційністю, що відповідає традиціям албанської музики, та розповідає історію кохання, яка супроводжує родину Келменді протягом усього їхнього життя.

Також Альбіна розповіла, як це – виступати разом зі своєю сім’єю:

– Це таке особливе почуття. Я була на сцені на самоті багато разів і це чудово, але бути зі своєю сім’єю – це наступний рівень, це дуже потужно і так по-особливому, – каже співачка.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 із Ліверпуля