Албанію на Євробаченні 2023 представить співачка Альбіна та родина Кельменді, які перемогли на 61-му музичному фестивалі Festivali i Këngës.
Вони виступлять із конкурсною піснею під назвою Duje. Що відомо про Альбіну та родину Кельменді, а також текст і переклад пісні Duje – дивіться в нашому матеріалі.
Альбіна та родина Кельменді: що відомо про представників Албанії
Альбіна Кельменді – популярна албанська співачка. Дівчина завжди була оточена музикою, виросла в родині професійних музикантів, а її батьки – Албана та Буджар закохалися завдяки музиці.
У Ліверпулі на сцену Євробачення 2023 вийде уся родина Келменді, включаючи Альбіну, її брата Албіна та сестер Весу і Сидорелу.
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Текст пісні Duje
Diçka mrena frymen ma nal
S’di çka bohet, bohet
Po du me nal
(Çka o ka bohet)
Krejt tuj pas,
E krejt tuj pas,
S’po muj mu knaq
Jan tu u nda
Veç për nje fjalë
Janë tu u nda, dashnin’ kanë vra
Janë tu u nda,
E kane harru se kan nje shpi
Sofër me fmi…
Duje, si dikur ti duje,
At dashni ti ruje,
Si jeten, ti ruje
Mos e gjuj me gure,
Si dikur ti duje,
At dashni ti ruje,
Si jetën ti duje
Jan tu u nda
Veç për nje fjalë
Janë tu u nda, dashnin’ kanë vra
Janë tu u nda,
E kanë harru se kanë nje shpi
Sofër me fmi
Ti duje, si dikur ti duje,
At dashni ti ruje,
Si jetën, ti duje
Mos e gjuj me gure,
Si dikur ti duje,
At dashni ti ruje,
Si jetën ti duje
(Duje, duje)
Jan tu u nda
(Duje, duje)
Veç për nji fjalë
Janë tu u nda, dashnin’ kanë vra
(Duje,duje)
Janë tu u nda
(Duje, duje)
E kanë harru se kanë nje shpi
Sofër me fmi
(Duje, duje)
Переклад пісні Albina & Familja Kelmendi – Duje
Щось всередині мене
Що не дає мені дихати
Я не знаю, що відбувається
Я хочу це зупинити
Що відбувається?
Маючи все
І маючи все
Мені цього недостатньо
Вони розлучаються
Крім одного слова
Вони розлучаються
Вбиваючи любов
Вони розлучаються
Вони забули
Що в них є дім
І діти за столом
Любіть так
Як любили раніше
Збережіть цю любов
Як життя, любіть
Не закидуйте камінням
Любіть так само, як колись
Збережіть цю любов
Як життя, любіть
Вони розлучаються
Крім одного слова
Вони розлучаються
Вбиваючи любов
Вони розлучаються
Вони забули
Що в них є дім
І діти за столом
Любіть так
Як любили раніше
Збережіть цю любов
Як життя, любіть
Не закидуйте камінням
Любіть так само, як колись
Збережіть цю любов
Як життя, любіть
Любіть, Любіть
Вони розлучаються
Любіть, Любіть
Крім одного слова
Вони розлучаються
Вбиваючи любов
Любіть, Любіть
Вони розлучаються
Любіть, Любіть
Вони забули
Що в них є дім
І діти за столом
Любіть, Любіть
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Про що пісня Duje
Пісня Альбіни та родина Кельменді Duje про роль любові в сім’ї та про подолання будь-яких труднощів, які перешкоджають родинному щастю.
Композиція наповнена емоційністю, що відповідає традиціям албанської музики, та розповідає історію кохання, яка супроводжує родину Келменді протягом усього їхнього життя.
Також Альбіна розповіла, як це – виступати разом зі своєю сім’єю:
– Це таке особливе почуття. Я була на сцені на самоті багато разів і це чудово, але бути зі своєю сім’єю – це наступний рівень, це дуже потужно і так по-особливому, – каже співачка.