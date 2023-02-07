Францію на Євробаченні 2023 представлятиме співачка La Zarra (Фатима Захра Хафді). Своїми думками про можливість заспівати на головній сцені у Ліверпулі артистка поділилася у Instagram.с

– Я дуже пишаюся можливістю виконати свою пісню перед мільйонами глядачів у всьому світі. Я великий шанувальник голосів Франції Едіт Піаф, Барбара, Даліда, а також Селін Діон і рада, що європейці відкриються для моєї пісні, – заявила співачка.

Французька делегація заявила, що La Zarra має все, щоб підкорити серця мільйонів зі сцени.

– Вона поєднує стиль Одрі Гепберн та Мерилін Монро з почуттям трагедії Едіт Піаф, постмодерністським сп’янінням Леді Гаги, неприкритою відвертістю Барбари та крихкістю Даліди, – заявили представники Франції.

Що відомо про La Zarra

Зараз дивляться

Артистка родом із Канади, і юні роки мріяла про французьку моду та музику. Ті ранні спогади вона привезла із собою до Парижа, і вони продовжують надихати співачку й донині.

Франція на Євробаченні

Ця країна посіла друге місце на конкурсі 2021 року, а також двічі вигравала на Дитячому Євробаченні. Зменшувати темпи французи не мають наміру, і їдуть за добрим результатом.

Зовсім недавно стало відомо, якою буде сцена Євробачення 2023. Вона має площу понад 450 квадратних метрів, і на ній розташовані незалежні монітори, понад 700 відеоплиток, вбудованих у підлогу, і понад 1 500 метрів світлодіодних світильників.