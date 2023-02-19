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Моніка Лінкіте представить Литву на Євробаченні 2023 – що про неї відомо

19 Лютого 2023, 11:53
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Моника Линките

Литву на Євробаченні 2023 представить Моніка Лінкіте. Вона вийде на сцену міжнародного пісенного конкурсу із піснею Stay.

Представницю Литви було обрано за допомогою Нацвідбору Pabandom is naujo.

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Що відомо про Моніку Лінкіте

Моніка Лінкіте – 30-річна литовська співачка. З дитинства вона захоплювалася танцями, проте коли навчилася грі на фортепіано, обрала кар’єру виконавиці.

Вона була учасницею багатьох проєктів, а в 2007 році дебютувала у відбірному конкурсі дитячого Євробачення.

У 2015 році Моніка вже брала участь у дорослому Євробаченні. Тоді артистка вийшла на сцену в дуеті з Вайдасом Баумілою і виконала пісню This Time. Вони посіли 18 місце.

У 2023 році Євробачення пройде в 67-й раз. Литва всього брала участь у конкурсі 19 разів. Минулоріч країну представляла Моніка Лю.

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