Литву на Євробаченні 2023 представить Моніка Лінкіте. Вона вийде на сцену міжнародного пісенного конкурсу із піснею Stay.

Представницю Литви було обрано за допомогою Нацвідбору Pabandom is naujo.

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Що відомо про Моніку Лінкіте

Моніка Лінкіте – 30-річна литовська співачка. З дитинства вона захоплювалася танцями, проте коли навчилася грі на фортепіано, обрала кар’єру виконавиці.

Вона була учасницею багатьох проєктів, а в 2007 році дебютувала у відбірному конкурсі дитячого Євробачення.

У 2015 році Моніка вже брала участь у дорослому Євробаченні. Тоді артистка вийшла на сцену в дуеті з Вайдасом Баумілою і виконала пісню This Time. Вони посіли 18 місце.

У 2023 році Євробачення пройде в 67-й раз. Литва всього брала участь у конкурсі 19 разів. Минулоріч країну представляла Моніка Лю.