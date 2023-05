Цьогоріч на сцені Євробачення від Фінляндії виступить музикант Käärijä. Вже 9 травня 2023 року у першому півфіналі Євробачення артист виконає пісню Cha Cha Cha.

Що відомо про музиканта Käärijä, а також текст і переклад пісні Cha Cha Cha – читайте в нашому матеріалі.

Käärijä: що відомо про фінського виконавця

Käärijä – фінський репер, співак та автор пісень. У 2020 році хлопець випустив свій дебютний альбом Fantastista.

Käärijä славиться своїми енергійними та живими виступами без сорочок. Виконавець пісні Cha Cha Cha почав займатися музикою з 2014 року. Артист не обмежується лише одним жанром, воліючи поєднувати елементи різних стилів.

Читайте: Всі подробиці про Євробачення 2023 в Ліверпулі

Текст пісні Cha Cha Cha

Rankka viikko ja paljon pitkii päiviä takan

Mielenkiintona piña colada ja rata

Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota

Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota

Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

En mieti huomista ku tartun tuopista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku

Muutama piña colada on jo takana

Silti mul on vielä naamataulu vakava, yeah, yeah, ye, ye, yeah

Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota

Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota

Parketti kutsuu mua ku en oo enää lukossa

Niinku cha cha cha mä oon tulossa

Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

En mieti huomista ku tartun tuopista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku vou

Nyt lähden tanssimaan

Niinku cha cha cha

Enkä pelkääkään tätä maailmaa

Niinku cha cha cha

Kun mä kaadan päälleni samppanjaa

Cha, cha, cha, toinen silmä jo karsastaa

Ja puhe sammaltaa ku tää toinen puoli must vallan saa

Cha, cha, cha, en oo arkena tää mies laisinkaan

En oo mut tänään oon se mies, tänään oon se mies

Nyt lähden tanssimaan

Niinku cha cha cha

Enkä pelkääkään tätä maailmaa

Niinku cha cha cha

Kun mä kaadan päälleni samppanjaa

Niinku cha cha cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, aa-aah

Niinku cha cha cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha

Переклад пісні Käärijä – Cha Cha Cha

Тяжкий тиждень і багато довгих днів позаду

Мене цікавлять пінья колада та тусовки

Вечір тільки почався, і настав час випити

Час зруйнувати цю крижану оболонку

Я тримаю напій обома руками, немов

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча

Я не думаю про завтра, коли хапаю пінту, немов

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча

Хочу збожеволіти і бути вільним від турбот, немов

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча

І я продовжуватиму, поки не зможу більше сидіти в кріслі, немов

Кілька пінья колад вже позаду,

Але моє обличчя ще серйозне, єєє, єєє, єє, єє, є

Вечір тільки почався, і настав час випити

Час зруйнувати цю крижану оболонку

Паркет кличе мене, адже тепер я вільний

Немов ча-ча-ча я йду туди

Я тримаю напій обома руками, немов

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча

Я не думаю про завтра, коли хапаю пінту, немов

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча

Хочу збожеволіти і бути вільним від турбот, немов

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча

І я продовжуватиму, поки не зможу більше сидіти в кріслі, немов

Зараз іду танцювати,

Немов ча-ча-ча,

I я не боюсь цього світу

Немов ча-ча-ча,

Коли я проливаю на себе шампанське

Ча-ча-ча, одне око вже косе,

і мова стає невиразною, коли інший бік бере гору

Ча-ча-ча, я навіть не ледачий,

зазвичай я не такий, але сьогодні я така людина, я така людина

Зараз іду танцювати,

Немов ча-ча-ча,

I я не боюсь цього світу

Немов ча-ча-ча,

Коли я проливаю на себе шампанське

Немов ча-ча-ча

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча аа-ааа

Немов ча-ча-ча

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча

Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча

Про що пісня Käärijä – Cha Cha Cha

В інтервʼю виданню Escxtra співак Käärijä зазначив, що в історії пісні Cha Cha Cha головний герой починає відчувати себе вільним і йде на танцпол.

– Ми хотіли створити більш приємну атмосферу для пісні, щоб не було так похмуро до кінця композиції. Та сама зміна, яка відбувається в стилі, відбувається і в голові головного героя, – додає Käärijä.

Також виконавець описує свою композицію трьома словами: