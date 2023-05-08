Цьогоріч на сцені Євробачення від Фінляндії виступить музикант Käärijä. Вже 9 травня 2023 року у першому півфіналі Євробачення артист виконає пісню Cha Cha Cha.
Що відомо про музиканта Käärijä, а також текст і переклад пісні Cha Cha Cha – читайте в нашому матеріалі.
Käärijä: що відомо про фінського виконавця
Käärijä – фінський репер, співак та автор пісень. У 2020 році хлопець випустив свій дебютний альбом Fantastista.
Käärijä славиться своїми енергійними та живими виступами без сорочок. Виконавець пісні Cha Cha Cha почав займатися музикою з 2014 року. Артист не обмежується лише одним жанром, воліючи поєднувати елементи різних стилів.
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Текст пісні Cha Cha Cha
Rankka viikko ja paljon pitkii päiviä takan
Mielenkiintona piña colada ja rata
Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota
Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota
Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku
Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei
En mieti huomista ku tartun tuopista niinku
Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei
Haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku
Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei
Ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku
Muutama piña colada on jo takana
Silti mul on vielä naamataulu vakava, yeah, yeah, ye, ye, yeah
Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota
Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota
Parketti kutsuu mua ku en oo enää lukossa
Niinku cha cha cha mä oon tulossa
Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku
Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei
En mieti huomista ku tartun tuopista niinku
Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei
Haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku
Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei
Ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku vou
Nyt lähden tanssimaan
Niinku cha cha cha
Enkä pelkääkään tätä maailmaa
Niinku cha cha cha
Kun mä kaadan päälleni samppanjaa
Cha, cha, cha, toinen silmä jo karsastaa
Ja puhe sammaltaa ku tää toinen puoli must vallan saa
Cha, cha, cha, en oo arkena tää mies laisinkaan
En oo mut tänään oon se mies, tänään oon se mies
Nyt lähden tanssimaan
Niinku cha cha cha
Enkä pelkääkään tätä maailmaa
Niinku cha cha cha
Kun mä kaadan päälleni samppanjaa
Niinku cha cha cha
Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, aa-aah
Niinku cha cha cha
Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha
Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha
Переклад пісні Käärijä – Cha Cha Cha
Тяжкий тиждень і багато довгих днів позаду
Мене цікавлять пінья колада та тусовки
Вечір тільки почався, і настав час випити
Час зруйнувати цю крижану оболонку
Я тримаю напій обома руками, немов
Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча
Я не думаю про завтра, коли хапаю пінту, немов
Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча
Хочу збожеволіти і бути вільним від турбот, немов
Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча
І я продовжуватиму, поки не зможу більше сидіти в кріслі, немов
Кілька пінья колад вже позаду,
Але моє обличчя ще серйозне, єєє, єєє, єє, єє, є
Вечір тільки почався, і настав час випити
Час зруйнувати цю крижану оболонку
Паркет кличе мене, адже тепер я вільний
Немов ча-ча-ча я йду туди
Я тримаю напій обома руками, немов
Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча
Я не думаю про завтра, коли хапаю пінту, немов
Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча
Хочу збожеволіти і бути вільним від турбот, немов
Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча
І я продовжуватиму, поки не зможу більше сидіти в кріслі, немов
Зараз іду танцювати,
Немов ча-ча-ча,
I я не боюсь цього світу
Немов ча-ча-ча,
Коли я проливаю на себе шампанське
Ча-ча-ча, одне око вже косе,
і мова стає невиразною, коли інший бік бере гору
Ча-ча-ча, я навіть не ледачий,
зазвичай я не такий, але сьогодні я така людина, я така людина
Зараз іду танцювати,
Немов ча-ча-ча,
I я не боюсь цього світу
Немов ча-ча-ча,
Коли я проливаю на себе шампанське
Немов ча-ча-ча
Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча аа-ааа
Немов ча-ча-ча
Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча
Ча-ча-ча-ча-ча-ча-ча
Про що пісня Käärijä – Cha Cha Cha
В інтервʼю виданню Escxtra співак Käärijä зазначив, що в історії пісні Cha Cha Cha головний герой починає відчувати себе вільним і йде на танцпол.
– Ми хотіли створити більш приємну атмосферу для пісні, щоб не було так похмуро до кінця композиції. Та сама зміна, яка відбувається в стилі, відбувається і в голові головного героя, – додає Käärijä.
Також виконавець описує свою композицію трьома словами:
- Божевільно. Оскільки вона поєднує дві різні пісні та ще більше жанрів. У Cha Cha Cha присутні різні елементи та типи співу й репу.
- Вечірка. Тому що пісня – це вечірка, і це про веселощі. До речі, історія пісні також заснована на вечірці.
- Темно. Бо звук та історія пісні теж трохи похмурі.