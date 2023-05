На Євробаченні 2023 Португалію представить співачка Mimicat. Артистка вийде на сцену з піснею Ai Coração.

Що відомо про Mimicat

Mimicat – 38-річна португальська співачка, яка народилася в Коїмбрі. Справжнє ім’я артистки – Маріса Ізабель Лопес Мена.

Свій перший альбом артистка фактично записала в 9 років. У 2001 році Mimicat вже брала участь у португальському нацвідборі (Festival da Canção) під ім’ям Izamena, але до фіналу не дійшла.

З 2014 року під керівництвом Sone Music Маріса розпочала кар’єру як Mimicat і випустила два альбоми.

У 2023 році Mimicat перемогла на португальському нацвідборі, і тепер представлятиме країну на Євробаченні 2023.

Текст пісні Mimicat – Ai Coração

Куплет (1)

Ai, coração

Que não me deixas em paz

Não me dás sossego, não me deixas capaz

Tenho a cabeça e a garganta num nó

Que não se desfaz e nem assim tu tens dó

Sinto-me tonta, cada dia pior

Já não sei de coisas que sabia de cor

As pulsações subiram quase pra mil

Estou louca, completamente senil

Приспів

O peito a arder, a boca seca, eu sei lá

O que te fazer, amor, pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai, coração

Ai, coração

Diz-me lá se és meu (ihu) (hey)

Куплет (2)

As horas passam e o sono não vem

Ouço as corujas e os vizinhos também

O meu juízo foi-se e por lá ficou

Alguém me tire deste estado em que estou

O doutor diz que não há nada a fazer

‘Caso perdido’, vi-o eu a escrever

Ando perdida numa outra dimensão

Toda eu sou uma grande confusão

Приспів

O peito a arder, a boca seca, eu sei lá

O que te fazer, amor, pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai, coração

Ai, coração

Ai, coração

Diz-me lá se és meu (aahm-ahm, ahm-ahm-ahm, ah-ah)

O peito a arder, a boca seca, eu sei lá

O que te fazer, amor, pra mim assim não dá

Porque parece que nem sou mais eu

Ai, coração

Ai, coração

Ai, coração

Ai, coração

Diz-me lá se és meu (hey)

Переклад пісні Mimicat – Ai Coração

Куплет (1)

О, моє серце,

Ти не залишиш мене в спокої.

Не даси мені спокою, не даси мені сили.

В голові і в горлі у мене вузол.

Це не пройде, а ти навіть не маєш жалю.

У мене паморочиться в голові, з кожним днем все гірше.

Я вже не пам’ятаю того, що колись знала напам’ять.

Пульс піднявся майже до тисячі.

Я збожеволіла, зовсім збожеволіла.

Приспів

У грудях горить, в роті пересохло, не знаю, що робити.

Що з тобою робити, коханий, я так не можу.

Бо здається, що я вже не я.

О, моє серце.

Серце моє,

Скажи, чи ти моє?

Куплет (2)

Години йдуть, а сон не приходить,

Я чую сов і сусідів.

Мій розум пішов і залишив мене там.

Хто-небудь, витягніть мене з цього стану, в якому я перебуваю.

Лікар сказав, що вже нічого не вдієш.

Безнадійний випадок, я бачила, як він писав.

Я загубилася в іншому вимірі.

У мене в голові суцільне місиво.

Приспів

У грудях горить, в роті пересохло, не знаю, що робити.

Що з тобою робити, крихітко, я так не можу.

Бо здається, що я вже не я.

О, моє серце.

О, моє серце.

Серце моє,

Скажи мені, чи ти моє? (а-а-а, а-а-а, а-а, а-а)

У грудях горить, в роті пересохло, я не знаю,

Я така щаслива, я така щаслива, я така щаслива, я така щаслива, я така щаслива,

Ніби я вже не я.

О, моє серце.

О, моє серце.

О, моє серце.

О, моє серце.

Скажи мені, чи ти моє.

Про що пісня Mimicat – Ai Coração

Пісня Ai Coração розповідає про душевний біль та відчай співачки, яка безнадійно закохана. Від цього почуття Mimicat божеволіє і продовжує чекати коханого.

Співачка написала пісню Ai Coração 10 років тому за 5 хвилин і не думала, що вона переможе у нацвідборі 2023 року.