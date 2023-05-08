На Євробаченні 2023 Молдову представлятиме співак Паша Парфеній. На сцені міжнародного пісенного конкурсу виконавець виступить з піснею Soarele și Luna.

Про що заспіває представник Молдови Паша Парфеній на сцені Євробачення 2023, а також текст та переклад пісні Soarele și Luna – дивіться у нашому матеріалі.

Паша Парфеній – що відомо про молдовського співака

Паша Парфеній (Pasha Parfeni) вже представляв Молдову на пісенному конкурсі Євробачення у 2012 році. Тоді чоловік виступав в Баку з піснею Lăutar.

За результатами першого півфіналу, композиція Паши пройшла до фіналу, але артист посів одинадцяте місце.

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Текст пісні Soarele și Luna

Codrule cu frunză deasă

Cred că mi-am găsit mireasă

(Așa, așa, așa, așa, așa, așa)

Nistrule cu apă lină

M-am pierdut și ea-i de vină

(Așa, așa, așa, așa, așa, așa)

I-am cântat eu doine multe

Pân-a vrut să mă sărute ea

(Așa, așa, așa, așa, așa, așa)

Păi, am cântat-o, am dansat-o

În tot felul răsfățat-o

(Așa, așa, așa, așa, așa, așa)

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

I-am promis miresei mele

Nuntă sub un cer cu stele

(Așa, așa, așa, așa, așa, așa)

I-am dat în a șaptea seară

Un inel cu piatră rară

(Așa, așa, așa, așa, așa, așa)

Soarele și Luna

Soarele și Luna

Ne-or ține cununa

Ne-or ține cununa

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

I-am promis miresei mele

Nuntă sub un cer cu stele

I-am dat în a șaptea seară

I-am dat în a șaptea seară

Un inel cu piatră rară

Soarele și Luna

Soarele și Luna

Ne-or ține cununa

Ne-or ține cununa

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

Soarele, Soarele, Soarele și Luna

Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa

Переклад пісні Pasha Parfeni – Soarele și Luna

Густолистий ліс

Гадаю, я знайшов собі дружину

Дністер з гладкою водою

Я загубив себе і це твоя провина,

Я співав для неї багато “дойн”

Поки вона не захотіла поцілувати мене

Я співав їй, я танцював для неї

Усіляко зніжував її

Сонце, сонце

Сонце й місяць

Вони пов’яжуть нас, пов’яжуть нас

Вони справлять нам весілля

Сонце, сонце

Сонце й місяць

Вони пов’яжуть нас, пов’яжуть нас

Вони справлять нам весілля

Сонце, сонце

Сонце й місяць

Вони пов’яжуть нас, пов’яжуть нас

Вони справлять нам весілля

Сонце, сонце

Сонце й місяць

Вони пов’яжуть нас, пов’яжуть нас

Вони справлять нам весілля

Я обіцяв своїй нареченій

Весілля під зірковим небом

Я віддав їй на сьому ніч

Каблучку з дорогоцінним каменем

Сонце й місяць (Сонце й місяць)

Вони справлять нам весілля

Сонце, сонце

Сонце й місяць

Вони пов’яжуть нас, пов’яжуть нас

Вони справлять нам весілля

Я обіцяв своїй нареченій

Весілля під зірковим небом

Я віддав їй на сьому ніч

Я віддав їй на сьому ніч

Каблучку з дорогоцінним каменем

Сонце й місяць (Сонце й місяць)

Вони справлять нам весілля

Сонце, сонце

Сонце й місяць

Вони пов’яжуть нас, пов’яжуть нас

Вони справлять нам весілля

Сонце, сонце

Сонце й місяць

Вони пов’яжуть нас, пов’яжуть нас

Вони справлять нам весілля

Сонце, сонце

Сонце й місяць

Про що пісня Soarele și Luna