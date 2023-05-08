На Євробаченні 2023 Молдову представлятиме співак Паша Парфеній. На сцені міжнародного пісенного конкурсу виконавець виступить з піснею Soarele și Luna.
Про що заспіває представник Молдови Паша Парфеній на сцені Євробачення 2023, а також текст та переклад пісні Soarele și Luna – дивіться у нашому матеріалі.
Паша Парфеній – що відомо про молдовського співака
Паша Парфеній (Pasha Parfeni) вже представляв Молдову на пісенному конкурсі Євробачення у 2012 році. Тоді чоловік виступав в Баку з піснею Lăutar.
За результатами першого півфіналу, композиція Паши пройшла до фіналу, але артист посів одинадцяте місце.
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Текст пісні Soarele și Luna
Codrule cu frunză deasă
Cred că mi-am găsit mireasă
(Așa, așa, așa, așa, așa, așa)
Nistrule cu apă lină
M-am pierdut și ea-i de vină
(Așa, așa, așa, așa, așa, așa)
I-am cântat eu doine multe
Pân-a vrut să mă sărute ea
(Așa, așa, așa, așa, așa, așa)
Păi, am cântat-o, am dansat-o
În tot felul răsfățat-o
(Așa, așa, așa, așa, așa, așa)
Soarele, Soarele, Soarele și Luna
Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa
Soarele, Soarele, Soarele și Luna
Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa
Soarele, Soarele, Soarele și Luna
Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa
Soarele, Soarele, Soarele și Luna
Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa
I-am promis miresei mele
Nuntă sub un cer cu stele
(Așa, așa, așa, așa, așa, așa)
I-am dat în a șaptea seară
Un inel cu piatră rară
(Așa, așa, așa, așa, așa, așa)
Soarele și Luna
Soarele și Luna
Ne-or ține cununa
Ne-or ține cununa
Soarele, Soarele, Soarele și Luna
Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa
I-am promis miresei mele
Nuntă sub un cer cu stele
I-am dat în a șaptea seară
I-am dat în a șaptea seară
Un inel cu piatră rară
Soarele și Luna
Soarele și Luna
Ne-or ține cununa
Ne-or ține cununa
Soarele, Soarele, Soarele și Luna
Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa
Soarele, Soarele, Soarele și Luna
Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa
Soarele, Soarele, Soarele și Luna
Ne-or ține, ne-or ține, ne-or ține cununa
Переклад пісні Pasha Parfeni – Soarele și Luna
Густолистий ліс
Гадаю, я знайшов собі дружину
Дністер з гладкою водою
Я загубив себе і це твоя провина,
Я співав для неї багато “дойн”
Поки вона не захотіла поцілувати мене
Я співав їй, я танцював для неї
Усіляко зніжував її
Сонце, сонце
Сонце й місяць
Вони пов’яжуть нас, пов’яжуть нас
Вони справлять нам весілля
Сонце, сонце
Сонце й місяць
Вони пов’яжуть нас, пов’яжуть нас
Вони справлять нам весілля
Сонце, сонце
Сонце й місяць
Вони пов’яжуть нас, пов’яжуть нас
Вони справлять нам весілля
Сонце, сонце
Сонце й місяць
Вони пов’яжуть нас, пов’яжуть нас
Вони справлять нам весілля
Я обіцяв своїй нареченій
Весілля під зірковим небом
Я віддав їй на сьому ніч
Каблучку з дорогоцінним каменем
Сонце й місяць (Сонце й місяць)
Вони справлять нам весілля
Сонце, сонце
Сонце й місяць
Вони пов’яжуть нас, пов’яжуть нас
Вони справлять нам весілля
Я обіцяв своїй нареченій
Весілля під зірковим небом
Я віддав їй на сьому ніч
Я віддав їй на сьому ніч
Каблучку з дорогоцінним каменем
Сонце й місяць (Сонце й місяць)
Вони справлять нам весілля
Сонце, сонце
Сонце й місяць
Вони пов’яжуть нас, пов’яжуть нас
Вони справлять нам весілля
Сонце, сонце
Сонце й місяць
Вони пов’яжуть нас, пов’яжуть нас
Вони справлять нам весілля
Сонце, сонце
Сонце й місяць
Про що пісня Soarele și Luna
Soarele şi Luna – це романтична пісня, що описує глибоке кохання між чоловіком та його майбутньою нареченою. Композиція починається з опису природи: густий ліс та спокійні води Дністра. Оповідач знаходить свою наречену в лісі та співає їй багато пісень, поки вона не погоджується поцілувати його.
У приспіві Парфеній співає про обіцянку між молодятами – Сонце та Місяць оберігатимуть їхній весільний вінець.
Soarele şi Luna – зворушлива пісня про кохання, сповнена пристрасті та відданості. Паша Парфеній зображає у пісні яскраву картину природної краси та незламної сили кохання.
Також пісня підкреслює важливість Сонця і Місяця у збереженні кохання між парою.