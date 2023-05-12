Італію на Євробаченні 2023 представить співак Марко Менгоні. Учасник виступатиме із піснею Due vite 13 травня, у фіналі міжнародного конкурсу (адже Італія входить до країн великої п’ятірки Євробачення, які стояли біля витоків конкурсу). Що відомо про Марко Менгоні: яку співак виконає пісню та про що вона – читайте в матеріалі.

Що відомо про Марко Менгоні

Марко Менгоні – співак, який раніше вже представляв свою країну на Євробаченні 2013. Тоді він виконав пісню L’Essenziale, з якою посів 7 місце. Відомо, що артист народився і виріс в Італії й став популярним ще у 2009 році, після виграшу у третьому сезоні італійського X-Factor.

Читайте: Всі подробиці про Євробачення 2023 в Ліверпулі

Текст пісні Марко Менгоні – Due vite

Siamo i soli svegli in tutto l’universo

E non conosco ancora bene il tuo deserto

Forse è in un posto del mio cuore

Dove il sole è sempre spento

Dove a volte ti perdo

Ma se voglio ti prendo

Siamo fermi in un tempo così

Che solleva le strade

Con il cielo ad un passo da qui

Siamo i mostri e le fate

Dovrei telefonarti

Dirti le cose che sento

Ma ho finito le scuse

E non ho più difese

Siamo un libro sul pavimento

In una casa vuota

Che sembra la nostra

Il caffè col limone

Contro l’hangover

Sembri una foto mossa

E ci siamo fottuti ancora una notte

Fuori un locale

E meno male

Se questa è l’ultima

Canzone e poi la luna esploderà

Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai

Qui non arriva la musica

E tu non dormi

E dove sarai

Dove vai

Переклад пісні Марко Менгоні – Due vite

Ми єдині не спимо у всьому Всесвіті,

І я все ще не так добре знайомий з твоєю пустелею,

Можливо, вона десь у глибині моєї душі,

Де ніколи не світить сонце,

Де я час від часу тебе втрачаю,

Але, якщо я захочу, я зловлю тебе.

Ми живемо в такий час,

Що піднімає вулиці,

І небо за крок звідси.

Ми монстри та феї.

Мені варто тебе набрати,

Сказати про свої почуття,

Але в мене закінчилися виправдання,

І я більше не маю опори.

Ми – книга на підлозі

Порожній будинок,

Що нагадує наш.

Кава з лимоном

Проти похмілля,

Ти схожа на розмиту фотографію.

Ми займалися любов’ю ще одну ніч

Біля бару,

Ну і нехай.

Якщо це остання

Пісня, потім місяць вибухне,

Я скажу тобі, що ти помиляєшся, ти помиляєшся, ти ж знаєш,

Тут не чути музики,

І ти не спиш.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 в Ліверпулі

Про що пісня Due vite

В інтерв’ю для ESCplus Марко говорить, що Due vite – це інтенсивна пісня, у якій йдеться про відносини між розумом та несвідомим. Співак пояснив, що він проводить багато годин на тиждень, розмірковуючи над своїми думками з професіоналом, і розуміє, що його несвідоме дає йому більш реалістичне бачення, ніж повсякденне життя.

Пісня описує це подвійне життя: життя ночі та мрії, які стають реальнішими, ніж самі мрії, і життя, яким я живу щодня.

Фото – скрін з відео Eurovision Song Contest