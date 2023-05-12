Італію на Євробаченні 2023 представить співак Марко Менгоні. Учасник виступатиме із піснею Due vite 13 травня, у фіналі міжнародного конкурсу (адже Італія входить до країн великої п’ятірки Євробачення, які стояли біля витоків конкурсу). Що відомо про Марко Менгоні: яку співак виконає пісню та про що вона – читайте в матеріалі.
Що відомо про Марко Менгоні
Марко Менгоні – співак, який раніше вже представляв свою країну на Євробаченні 2013. Тоді він виконав пісню L’Essenziale, з якою посів 7 місце. Відомо, що артист народився і виріс в Італії й став популярним ще у 2009 році, після виграшу у третьому сезоні італійського X-Factor.
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Текст пісні Марко Менгоні – Due vite
Siamo i soli svegli in tutto l’universo
E non conosco ancora bene il tuo deserto
Forse è in un posto del mio cuore
Dove il sole è sempre spento
Dove a volte ti perdo
Ma se voglio ti prendo
Siamo fermi in un tempo così
Che solleva le strade
Con il cielo ad un passo da qui
Siamo i mostri e le fate
Dovrei telefonarti
Dirti le cose che sento
Ma ho finito le scuse
E non ho più difese
Siamo un libro sul pavimento
In una casa vuota
Che sembra la nostra
Il caffè col limone
Contro l’hangover
Sembri una foto mossa
E ci siamo fottuti ancora una notte
Fuori un locale
E meno male
Se questa è l’ultima
Canzone e poi la luna esploderà
Sarò lì a dirti che sbagli ti sbagli e lo sai
Qui non arriva la musica
E tu non dormi
E dove sarai
Dove vai
Переклад пісні Марко Менгоні – Due vite
Ми єдині не спимо у всьому Всесвіті,
І я все ще не так добре знайомий з твоєю пустелею,
Можливо, вона десь у глибині моєї душі,
Де ніколи не світить сонце,
Де я час від часу тебе втрачаю,
Але, якщо я захочу, я зловлю тебе.
Ми живемо в такий час,
Що піднімає вулиці,
І небо за крок звідси.
Ми монстри та феї.
Мені варто тебе набрати,
Сказати про свої почуття,
Але в мене закінчилися виправдання,
І я більше не маю опори.
Ми – книга на підлозі
Порожній будинок,
Що нагадує наш.
Кава з лимоном
Проти похмілля,
Ти схожа на розмиту фотографію.
Ми займалися любов’ю ще одну ніч
Біля бару,
Ну і нехай.
Якщо це остання
Пісня, потім місяць вибухне,
Я скажу тобі, що ти помиляєшся, ти помиляєшся, ти ж знаєш,
Тут не чути музики,
І ти не спиш.
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Про що пісня Due vite
В інтерв’ю для ESCplus Марко говорить, що Due vite – це інтенсивна пісня, у якій йдеться про відносини між розумом та несвідомим. Співак пояснив, що він проводить багато годин на тиждень, розмірковуючи над своїми думками з професіоналом, і розуміє, що його несвідоме дає йому більш реалістичне бачення, ніж повсякденне життя.
Пісня описує це подвійне життя: життя ночі та мрії, які стають реальнішими, ніж самі мрії, і життя, яким я живу щодня.
Фото – скрін з відео Eurovision Song Contest