Первый полуфинал Евровидения 2023 стартует 9 мая в Ливерпуле. Начало конкурса запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения 2023
Порядок выступлений стран в первом полуфинале Евровидения 2023
- Норвегия – Алессандра Меле – Queen of kings
- Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)
- Сербия – Люк Блэк – Samo mі se spava
- Латвия – Sudden Lights – Aijā
- Португалия – Mimicat – Ai Coraçao
- Ирландия –Wild Youth – We Are One
- Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ
- Швейцария – Ремо Форрер – Watergun
- Израиль – Ноа Кирел – Unicorn
- Молдова – Паша Парфений – Solare Si Lųna
- Швеция – Loreen – Tattoo
- Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More
- Чехия – Vesna – My Sister’s Crown
- Нидерланды – Мия Николай и Дион Купер – Burning Daylight
- Финляндия – Käärijä – Cha Cha Cha
Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения 2023
Онлайн-трансляция финала Евровидения 2023
За победу на Евровидении 2023 будут соревноваться 37 стран. Результаты голосования в полуфиналах определят список стран, которые пройдут в финал.
Букмекеры называют вероятным победителем Евровидения 2023 певицу Loreen из Швеции, тогда как представителям Украины — группе Tvorchi – пророчат попадание в пятерку.
Кто победит на Евровидении 2023, узнаем во время гранд-финала конкурса 13 мая.