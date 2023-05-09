Первый полуфинал Евровидения 2023 стартует 9 мая в Ливерпуле. Начало конкурса запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения 2023

Порядок выступлений стран в первом полуфинале Евровидения 2023

Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения 2023

Онлайн-трансляция финала Евровидения 2023

За победу на Евровидении 2023 будут соревноваться 37 стран. Результаты голосования в полуфиналах определят список стран, которые пройдут в финал.

Букмекеры называют вероятным победителем Евровидения 2023 певицу Loreen из Швеции, тогда как представителям Украины — группе Tvorchi – пророчат попадание в пятерку.

Кто победит на Евровидении 2023, узнаем во время гранд-финала конкурса 13 мая.