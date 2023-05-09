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Объединенные музыкой! Онлайн-трансляция Евровидения 2023 из Ливерпуля

9 мая 2023, 09:20
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Євробачення 2023 - онлайн трансляція
Источник: Getty Images Depositphotos

Первый полуфинал Евровидения 2023 стартует 9 мая в Ливерпуле. Начало конкурса запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция первого полуфинала Евровидения 2023

Порядок выступлений стран в первом полуфинале Евровидения 2023

  1. Норвегия – Алессандра МелеQueen of kings
  2. Мальта – The BuskerDance (Our Own Party)
  3. Сербия – Люк БлэкSamo mі se spava
  4. Латвия – Sudden LightsAijā
  5. Португалия – MimicatAi Coraçao
  6. Ирландия –Wild  YouthWe Are One
  7. Хорватия – Let 3Mama ŠČ
  8. Швейцария – Ремо ФоррерWatergun
  9. Израиль – Ноа КирелUnicorn
  10. Молдова – Паша ПарфенийSolare Si Lųna
  11. Швеция – LoreenTattoo
  12. Азербайджан – TuralTuranXTell Me More
  13. Чехия – VesnaMy Sister’s Crown
  14. Нидерланды – Мия Николай и Дион Купер – Burning Daylight
  15. Финляндия – KäärijäCha Cha Cha

Онлайн-трансляция второго полуфинала Евровидения 2023

Онлайн-трансляция финала Евровидения 2023

За победу на Евровидении 2023 будут соревноваться 37 стран. Результаты голосования в полуфиналах определят список стран, которые пройдут в финал.

Букмекеры называют вероятным победителем Евровидения 2023 певицу Loreen из Швеции, тогда как представителям Украины — группе Tvorchi – пророчат попадание в пятерку.

Кто победит на Евровидении 2023, узнаем во время гранд-финала конкурса 13 мая.

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