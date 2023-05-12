На Євробаченні 2023 Іспанію представлятиме співачка Бланка Палома. Артистка виступить на конкурсі із піснею EaEa.

Що відомо про представницю Іспанії Бланку Палому, а також текст і переклад пісні EaEa – дивіться в нашому матеріалі.

Бланка Палома: що відомо про іспанську співачку

Бланка Палома – одна з найцікавіших іспанських співачок. Вона прославилася своїм унікальним стилем, який поєднує традиційні елементи фламенко та інших іспанських жанрів із сучасною поп музикою та авангардом.

Народилася Бланка в місті Ельче, а її музична кар’єра розпочалась в молодому віці, коли вона почала співати та грати на гітарі. Дівчина швидко заявила про себе як талановитий музикант і виконавець, а також як унікальна дизайнерка сцени і костюмів.

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Текст пісні EaEa

Ya, ea

Ya, ea

Ay, ven a mí, niño mío

Ay, ven a mí, niño mío

Duerme a mi vera

Que en mi pecho hay abrigo

Abriguito pa’ tus penas

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Lagrimitas del Nilo, noches en vela

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la luna

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea

To’as las noches menos una

Ay, ven a mí, niño mío

(Ay, niño mío, chiquito mío)

Chiquito de mis amores

Que en la noche me iluminan

Tus ojos soles

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Lagrimitas del Nilo, noches en vela

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la luna

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea

Y to’as las noches te vea

(Vamos allá, la Blanca Paloma)

Mi niño, cuando me muera

Que me entierren en la luna

Y to’as las noches te vea

To’as las noches menos una

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Lagrimitas del Nilo, nocheѕ en vela

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaea

Ya, eaea, ya, eaeа

Переклад пісні Blanca Paloma – EaEa

Аа, еа

Аа, еа

Ох, підійди до мене, крихітко.

Ох, підійди до мене, дитино моя,

Спи поруч зі мною,

Адже в моїх грудях є укриття,

Укриття для твоєї туги.

Я, я,

Я, я,

Я, я,

Сльози Нілу,

Безсонні ночі.

Дитя моє, коли я помру,

Поховай мене на Місяці,

Я щоночі бачитиму тебе

І щоночі бачитиму тебе,

Щоночі я бачитиму тебе,

Щоночі, крім однієї.

Ой, підійди до мене, дитино моя,

О, моя дитина, мій малюк,

Дитя моєї любові,

Що висвітлює мене вночі

Своїми сонячними очима.

Я, я,

Я, я,

Я, я,

Сльози Нілу,

Безсонні ночі.

Дитя моє, коли я помру,

Поховай мене на Місяці,

Я щоночі бачитиму тебе

І щоночі бачитиму тебе,

Щоночі я бачитиму тебе,

Щоночі, крім однієї.

​Мій хлопчик, коли я помру

Поховай мене на місяці

Щоб бачити тебе вночі

Кожної ночі, окрім однієї

Я, я,

Я, я,

Я, я,

Сльози Нілу,

Безсонні ночі.

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Про що пісня EaEa

Пісня EaEa – про сильних жіночих предків. Композиція була написана на честь бабусі Бланки Паломи.

На фан-сайту Євробачення Wiwibloggs йдеться, що композиція EaEa являє собою пісню про покійну бабусю співачки, яка надихнула Бланку на написання більшої частини музики.

За словами самої Бланки, у пісні прославляється могутність і сила жіночих предків.