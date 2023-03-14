Португалію на Євробаченні 2023 представить співачка Mimicat, справжнє ім’я якої Маріса Ізабель Лопес Мена. Виконавиця вийде на сцену міжнародного пісенного конкурсу з піснею AL Coraçąo.

Артистка отримала право представляти країну на Євробаченні 2023, вигравши португальський нацвідбір, у якому брало участь 13 композицій.

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Що відомо про Mimicat

Mimicat – 33-річна співачка та композиторка. У 2001 році вона вже брала участь у португальському нацвідборі, борючись за право представляти свою країну на міжнародному конкурсі.

Творчість Mimicat сформувалася під впливом таких вокалістів, як Елла Фіцджеральд, Рей Чарльз і Джилл Скотт.

Раніше артистка виступала під псевдонімом Izamena, а 2014 року презентувала перший альбом, як Mimicat. Відтоді виконавиця презентувала ще одну платівку і кілька композицій.

Новий альбом очікується наприкінці 2023 року.

Варто зазначити, що конкурсна пісня AL Coraçąo була написана артисткою 10 років тому. Як зізнавалася сама Mimicat, вона не очікувала, що композиція виграє португальський нацвідбір 2023.