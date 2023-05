На конкурсі Євробачення 2023 Бельгію представлятиме співак Gustaph. Учасник виступатиме зі своєю піснею Because of you 11 травня, у другому півфіналі міжнародного конкурсу. Що відомо про Gustaph: яку він виконає пісню та про що вона – читайте в матеріалі.

Що відомо про Gustaph

Gustaph – співак, який уже брав участь у Євробаченні. Раніше він вже двічі виступав на конкурсі як бек-вокаліст (у 2018 році в Лісабоні й у 2021 році в Роттердамі). Gustaph написав свою першу пісню, коли йому було сім років. Вже в 19 співак випустив свій перший сингл під назвою Gonna Lose You. Його учасник написав і продюсував самотужки.

Читайте: Всі подробиці про Євробачення 2023 в Ліверпулі

Текст пісні Gustaph – Because of you

And when the world got me going crazy

I’ll carry on

And it’s all because of you

Because of you

Remember when they told us

“You’re not good enough”?

And then you came into my life

Yeah, you changing my world for good

Told me to love myself a bit harder than yesterday

Well, life is too short and we sure got to celebrate

And when the world got me going crazy

I carry on

‘Cause I know I’m strong

When the world got me going crazy

I carry on

And it’s all because of you

Because of you

Remember when they tried to break us?

Well, look at us now

You told me the right thing at the right time

And got me feeling wild

Now I love myself much more than I did yesterday

‘Cause life is too short and we sure got to celebrate

And when the world got me going crazy

I carry on

‘Cause I know I’m strong

When the world got me going crazy

I carry on

And it’s all because of you.

Переклад пісні Gustaph – Because of you

І навіть коли світ зводитиме мене з розуму,

Я вистою,

І це все завдяки тобі,

Завдяки тобі.

Пам’ятаєш, нам говорили,

Що ми недостатньо гарні?

А потім ти прийшла в моє життя

І змінила його на краще

Сказала мені любити себе трохи більше, ніж учора,

Адже життя коротке, і ми повинні святкувати кожну його мить!

І навіть коли світ зводить мене з розуму,

Я впораюсь,

Тому що я знаю, що сильний,

І навіть коли світ зводить мене з розуму,

Я впораюсь,

І це все завдяки тобі,

Завдяки тобі!

Пам’ятаєш, що нас намагалися зламати?

Що ж, поглянь на нас тепер,

Ти сказала мені необхідні слова в найкращий момент,

І звела мене з розуму

Тепер я люблю себе набагато більше, ніж учора,

Адже життя коротке, і ми повинні святкувати кожну його мить!

І навіть коли світ зводить мене з розуму,

Я впораюсь,

Тому що я знаю, що сильний,

І навіть коли світ зводить мене з розуму,

Я впораюсь,

І це все – завдяки тобі!

Читайте: Євробачення 2023: де дивитися трансляцію онлайн

Про що пісня Because of you

В інтерв’ю для сайту EurovisionFun співак зізнався, що насправді конкурсна пісня — це миттєва вечірка, і люди, мабуть, відразу почуватимуться добре, після і під час виступу.

І ми єдині такі у другому півфіналі, де багато балад та напружених виступів. Мій виступ – це вечірка, що може стати перевагою під час громадського голосування.

Фото – скрін з відео Eurovision Song Contest

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 із Ліверпуля