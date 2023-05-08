На Євробаченні 2023 Хорватію представить рок-гурт Let 3. На міжнародному конкурсі артисти будуть виступати з піснею Mama ŠČ.
Що відомо про Let 3
Let 3 – хорватська рок-п’ятірка, відома своїми непристойними, часом вульгарними виступами.
Гурт сформувався в місті Рієка у 1987 році. Перший альбом Let 3 презентували у 1989.
Учасників вважають майстерними провокаторами. У 2001 році вони співпрацювали з архітекторами, щоб побудувати статую літньої жінки з чоловічим статевим органом. На виступах колектив можна побачити в сукнях і крові.
Шанувальники захоплюються ліберальним характером рок-гурту, оскільки, не дивлячись на дивну манеру, Let 3 виступає проти консервативної політики, а також підтримує права жінок і ЛГБТ-спільноти.
У 2023 році Let 3 перемогли у хорватському нацвідборі Dora, де обирали представників на Євробачення 2023.
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Текст пісні Let 3 – Mama ŠČ
Mama kupila traktora, šč
Mama kupila traktora, šč
Mama kupila traktora
Trajna-nina, armagedon, nona, šč
Mama kupila traktora, šč
Mama kupila traktora, šč
Mama kupila traktora
Trajna-nina, armagedon, nona
Traktora
Mama ljubila morona, šč
Mama ljubila morona, šč
Mama ljubila morona
Trajna-nina, armagedon, nona
A, b, c, č, ć, d, dž, đ , a, b, c, č, ć, d, dž, đ
E, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj
A, b, c, č, ć, d, dž, đ, oprez, oprez
O, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, d, z, v, d, z
Mama, mama, mama, ja se idem igrat
Mama, idem u rat
Onaj mali psihopat, r-r-rat, rat
Mali, podli psihopat, r-r-rat, rat
Krokodilski psihopat, r-r-rat, rat
Mama, idem u rat
Traktora
Mama ljubila morona, šč
Mama ljubila morona, šč
Mama ljubila morona
Trajna-nina, armagedon, nona
Onaj mali psihopat
Mali, podli psihopat, rat, rat
Krokodilski psihopat
Mama, idemo u rat
Onaj mali psihopat
Mali, podli psihopat, rat, rat
Krokodilski psihopat
Mama, idem u rat
Mama, mama, mama
Onaj mali psihopat
Mali, podli psihopat, rat, rat
Krokodilski psihopat
Mama, idem u rat
Šč
Переклад пісні Let 3 – Mama ŠČ
Мама купила трактор, щ!
Мама купила трактор, щ!
Мама купила трактор.
Трaйна-ніна, армагедон, нянька, щ!
Мама купила трактор, щ!
Мама купила трактор, щ!
Мама купила трактор.
Трaйна-ніна, армагедон, нянька,
Трактор.
Мама кохала виродка, щ!
Мама кохала виродка, щ!
Мама кохала виродка!
Трaйна-ніна, армагедон, нянька.
A, b, c, č, ć, d, dž, đ , a, b, c, č, ć, d, dž, đ
E, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj
A, b, c, č, ć, d, dž, đ, обережно, обережно
O, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, d, z, v, d, z
Мама, мама, мама, я піду грати.
Мама, я йду на війну.
Цей маленький психопат, війна, війна.
Злий маленький психопат,
Крокодилячий психопат, війна, війна.
Мамо, я йду на війну.
Трактор
Мама кохала виродка, щ!
Мама кохала виродка, щ!
Мама кохала виродка.
Трaйна-ніна, армагедон, нянька.
Цей маленький психопат,
Злий маленький психопат, війна, війна.
Крокодилячий психопат.
Мамо, я йду на війну.
Цей маленький психопат,
Злий маленький психопат, війна, війна.
Крокодилячий психопат.
Мамо, йдемо на війну.
Мама, мама, мама
Цей маленький психопат,
Маленький бридкий психопат, війна, війна.
Крокодилячий психопат.
Мамо, я йду на війну.
Щ!
Про що пісня Let 3 – Mama ŠČ
Пісня Let 3 – Mama ŠČ сатирично коментує російську агресію проти України.
– Наше єдине бажання — щоб якомога швидше припинилася війна і запанували мир і любов, – сказали учасники хорватському медіа N1 Info.
Загалом, пісня висміює панування диктаторів, їхню жагу влади і контролю. Вважається, що “трактор” – зв’язок між Білоруссю і Росією. Таке посилання гурт зробив через трактор, який подарував Лукашенко на 70-річчя Путіна.