На Євробаченні 2023 Хорватію представить рок-гурт Let 3. На міжнародному конкурсі артисти будуть виступати з піснею Mama ŠČ.

Що відомо про Let 3

Let 3 – хорватська рок-п’ятірка, відома своїми непристойними, часом вульгарними виступами.

Гурт сформувався в місті Рієка у 1987 році. Перший альбом Let 3 презентували у 1989.

Учасників вважають майстерними провокаторами. У 2001 році вони співпрацювали з архітекторами, щоб побудувати статую літньої жінки з чоловічим статевим органом. На виступах колектив можна побачити в сукнях і крові.

Шанувальники захоплюються ліберальним характером рок-гурту, оскільки, не дивлячись на дивну манеру, Let 3 виступає проти консервативної політики, а також підтримує права жінок і ЛГБТ-спільноти.

У 2023 році Let 3 перемогли у хорватському нацвідборі Dora, де обирали представників на Євробачення 2023.

Текст пісні Let 3 – Mama ŠČ

Mama kupila traktora, šč

Mama kupila traktora, šč

Mama kupila traktora

Trajna-nina, armagedon, nona, šč

Mama kupila traktora, šč

Mama kupila traktora, šč

Mama kupila traktora

Trajna-nina, armagedon, nona

Traktora

Mama ljubila morona, šč

Mama ljubila morona, šč

Mama ljubila morona

Trajna-nina, armagedon, nona

A, b, c, č, ć, d, dž, đ , a, b, c, č, ć, d, dž, đ

E, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj

A, b, c, č, ć, d, dž, đ, oprez, oprez

O, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, d, z, v, d, z

Mama, mama, mama, ja se idem igrat

Mama, idem u rat

Onaj mali psihopat, r-r-rat, rat

Mali, podli psihopat, r-r-rat, rat

Krokodilski psihopat, r-r-rat, rat

Mama, idem u rat

Traktora

Mama ljubila morona, šč

Mama ljubila morona, šč

Mama ljubila morona

Trajna-nina, armagedon, nona

Onaj mali psihopat

Mali, podli psihopat, rat, rat

Krokodilski psihopat

Mama, idemo u rat

Onaj mali psihopat

Mali, podli psihopat, rat, rat

Krokodilski psihopat

Mama, idem u rat

Mama, mama, mama

Onaj mali psihopat

Mali, podli psihopat, rat, rat

Krokodilski psihopat

Mama, idem u rat

Šč

Переклад пісні Let 3 – Mama ŠČ

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор.

Трaйна-ніна, армагедон, нянька, щ!

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор, щ!

Мама купила трактор.

Трaйна-ніна, армагедон, нянька,

Трактор.

Мама кохала виродка, щ!

Мама кохала виродка, щ!

Мама кохала виродка!

Трaйна-ніна, армагедон, нянька.

A, b, c, č, ć, d, dž, đ , a, b, c, č, ć, d, dž, đ

E, f, g, h, i, j, k, l, lj, m, n, nj

A, b, c, č, ć, d, dž, đ, обережно, обережно

O, p, r, s, š, t, u, v, z, ž, d, z, v, d, z

Мама, мама, мама, я піду грати.

Мама, я йду на війну.

Цей маленький психопат, війна, війна.

Злий маленький психопат,

Крокодилячий психопат, війна, війна.

Мамо, я йду на війну.

Трактор

Мама кохала виродка, щ!

Мама кохала виродка, щ!

Мама кохала виродка.

Трaйна-ніна, армагедон, нянька.

Цей маленький психопат,

Злий маленький психопат, війна, війна.

Крокодилячий психопат.

Мамо, я йду на війну.

Цей маленький психопат,

Злий маленький психопат, війна, війна.

Крокодилячий психопат.

Мамо, йдемо на війну.

Мама, мама, мама

Цей маленький психопат,

Маленький бридкий психопат, війна, війна.

Крокодилячий психопат.

Мамо, я йду на війну.

Щ!

Про що пісня Let 3 – Mama ŠČ

Пісня Let 3 – Mama ŠČ сатирично коментує російську агресію проти України.

– Наше єдине бажання — щоб якомога швидше припинилася війна і запанували мир і любов, – сказали учасники хорватському медіа N1 Info.

Загалом, пісня висміює панування диктаторів, їхню жагу влади і контролю. Вважається, що “трактор” – зв’язок між Білоруссю і Росією. Таке посилання гурт зробив через трактор, який подарував Лукашенко на 70-річчя Путіна.