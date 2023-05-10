На Євробаченні 2023 Польщу представить співачка Blanka. Дівчина виступатиме 11 травня у другому півфіналі з піснею Solo.
Що відомо про Blanka
Бланка Стайков – 23-річна польська співачка та модель зі Щецина. Вона почала займатися музикою з дитинства та випустила дебютний сингл Strong Enough у 13 років.
Blanka перемогла у конкурсі Tu bije serce Europy! із піснею Solo і представлятиме Польщу 11 травня, у другому півфіналі Євробачення 2023.
Читайте: Всі подробиці про Євробачення 2023 в Ліверпулі
Текст пісні Blanka – Solo
Baby
It’s kind of crazy
How else to phrase it?
With you I’ve lost my senses
Baby
What happened to ya?
I thought I knew ya
But now it’s time to face it
You’re hot and cold
High and you’re low
Messin’ with my mind
No, oh-oh, that’s not how it goes
So, let me spell it out
Now I’m better solo, solo
I never let me down, didi-down-down-down
Now I’m gonna show ya, show ya
Show you what it is you’re missing out
Now I’m better solo, solo
I never let me down, didi-down-down-down
Now I’m gonna show ya, show ya
How I be getting down, solo
Tell me
Now, was it worth it
Playin’ me dirty
But now who’s laughing, baby
Watch me
All eyes on me now
Bet you regret how
What goes around comes around
You’re hot and cold
High and you’re low
Messin’ with my mind
No, oh-oh, that’s not how it goes
So, let me spell it out
Now I’m better solo, solo
I never let me down, didi-down-down-down
Now I’m gonna show ya, show ya
Show you what it is you’re missing out
Now I’m better solo, solo
I never let me down, didi-down-down-down
Now I’m gonna show ya, show ya
How I be getting down, solo
No, no, I’m going solo
Yeah, ya better, better, watch me now
‘Cause I know how to let go
Gonna make it, make it on my own, whoa
Oh, no, I’m going solo
Yeah, ya better, better, watch me now
‘Cause I know how to let go
So, it’s clear to see I’m
Now I’m better solo, solo
I never let me down, didi-down-down-down
Now I’m gonna show ya, show ya
Show you what it is you’re missing out
Now I’m better solo, solo
I never let me down, didi-down-down-down
Now I’m gonna show ya, show ya
How I be getting down, solo
Переклад пісні Blanka – Solo
Любий.
Це якесь божевілля.
Як ще це сказати?
З тобою я втратила глузд.
Любий.
Що з тобою сталося?
Я думала, що знаю тебе.
Але тепер настав час подивитися правді в очі.
Ти то гарячий, то холодний.
Високий і низький.
Не даєш спокою моїм думкам
Ні, ні, ні, все не так.
Дозвольте мені пояснити.
Тепер я краще сама, сама, сама
Я ніколи не підведу, діді
Тепер я покажу тобі, покажу тобі
Покажу тобі, що ти втрачаєш
Тепер я краще сама, сама
Я ніколи не підводжу, діді
Тепер я покажу тобі, покажу тобі
Як я танцюю сама
Скажи мені
Чи було воно того варте
Гратися зі мною в брудні ігри
Але хто тепер буде сміятися, любий?
Дивись на мене
Всі на мене дивляться.
Б’юся об заклад, ти шкодуєш про це
Про те, що відбувається.
Ти то гарячий, то холодний
То високо, то низько.
Збиваєш мене з пантелику
Ні, ні, ні, все не так.
Дозвольте мені пояснити.
Тепер я краще сама, сама, сама
Я ніколи не підведу, діді
Тепер я покажу тобі, покажу тобі
Покажу тобі, що ти втрачаєш
Тепер я краще сама, сама
Я ніколи не підводжу, діді
Тепер я покажу тобі, покажу тобі
Як я буду танцювати, соло
Ні, ні, я піду сама
Так, краще, краще, дивись на мене
Бо я знаю, як відпустити
Я зроблю це, зроблю це сама
О, ні, я піду сама
Так, краще, краще, дивись на мене
Бо я знаю, як відпускати
Отже, ясно, що я
Тепер я краще сама, сама
Я ніколи не підводжу, діді
Тепер я покажу тобі, покажу тобі
Покажу тобі, що ти втрачаєш
Тепер я краще сама, сама
Я ніколи не підводжу, діді
Тепер я покажу тобі, покажу тобі
Як я танцюю, соло
Читайте: Євробачення 2023: де дивитися трансляцію онлайн
Про що пісня Blanka – Solo
Solo – чуттєва пісня про усвідомлення власної незалежності й гідності. Blanka виходить зі стосунків, над якими працює лише вона, і розуміє, що їй краще бути наодинці.
Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 із Ліверпуля