На Євробаченні 2023 Польщу представить співачка Blanka. Дівчина виступатиме 11 травня у другому півфіналі з піснею Solo.

Що відомо про Blanka

Бланка Стайков – 23-річна польська співачка та модель зі Щецина. Вона почала займатися музикою з дитинства та випустила дебютний сингл Strong Enough у 13 років.

Blanka перемогла у конкурсі Tu bije serce Europy! із піснею Solo і представлятиме Польщу 11 травня, у другому півфіналі Євробачення 2023.

Текст пісні Blanka – Solo

Baby

It’s kind of crazy

How else to phrase it?

With you I’ve lost my senses

Baby

What happened to ya?

I thought I knew ya

But now it’s time to face it

You’re hot and cold

High and you’re low

Messin’ with my mind

No, oh-oh, that’s not how it goes

So, let me spell it out

Now I’m better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I’m gonna show ya, show ya

Show you what it is you’re missing out

Now I’m better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I’m gonna show ya, show ya

How I be getting down, solo

Tell me

Now, was it worth it

Playin’ me dirty

But now who’s laughing, baby

Watch me

All eyes on me now

Bet you regret how

What goes around comes around

You’re hot and cold

High and you’re low

Messin’ with my mind

No, oh-oh, that’s not how it goes

So, let me spell it out

Now I’m better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I’m gonna show ya, show ya

Show you what it is you’re missing out

Now I’m better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I’m gonna show ya, show ya

How I be getting down, solo

No, no, I’m going solo

Yeah, ya better, better, watch me now

‘Cause I know how to let go

Gonna make it, make it on my own, whoa

Oh, no, I’m going solo

Yeah, ya better, better, watch me now

‘Cause I know how to let go

So, it’s clear to see I’m

Now I’m better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I’m gonna show ya, show ya

Show you what it is you’re missing out

Now I’m better solo, solo

I never let me down, didi-down-down-down

Now I’m gonna show ya, show ya

How I be getting down, solo

Переклад пісні Blanka – Solo

Любий.

Це якесь божевілля.

Як ще це сказати?

З тобою я втратила глузд.

Любий.

Що з тобою сталося?

Я думала, що знаю тебе.

Але тепер настав час подивитися правді в очі.

Ти то гарячий, то холодний.

Високий і низький.

Не даєш спокою моїм думкам

Ні, ні, ні, все не так.

Дозвольте мені пояснити.

Тепер я краще сама, сама, сама

Я ніколи не підведу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Покажу тобі, що ти втрачаєш

Тепер я краще сама, сама

Я ніколи не підводжу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Як я танцюю сама

Скажи мені

Чи було воно того варте

Гратися зі мною в брудні ігри

Але хто тепер буде сміятися, любий?

Дивись на мене

Всі на мене дивляться.

Б’юся об заклад, ти шкодуєш про це

Про те, що відбувається.

Ти то гарячий, то холодний

То високо, то низько.

Збиваєш мене з пантелику

Ні, ні, ні, все не так.

Дозвольте мені пояснити.

Тепер я краще сама, сама, сама

Я ніколи не підведу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Покажу тобі, що ти втрачаєш

Тепер я краще сама, сама

Я ніколи не підводжу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Як я буду танцювати, соло

Ні, ні, я піду сама

Так, краще, краще, дивись на мене

Бо я знаю, як відпустити

Я зроблю це, зроблю це сама

О, ні, я піду сама

Так, краще, краще, дивись на мене

Бо я знаю, як відпускати

Отже, ясно, що я

Тепер я краще сама, сама

Я ніколи не підводжу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Покажу тобі, що ти втрачаєш

Тепер я краще сама, сама

Я ніколи не підводжу, діді

Тепер я покажу тобі, покажу тобі

Як я танцюю, соло

Про що пісня Blanka – Solo

Solo – чуттєва пісня про усвідомлення власної незалежності й гідності. Blanka виходить зі стосунків, над якими працює лише вона, і розуміє, що їй краще бути наодинці.

