Вірменію на Євробаченні 2023 представлятиме співачка Brunette.

– Рада поділитись з вами цією новиною. Я просто створюю музику, якою цього разу поділюся з європейською аудиторією, – скромно заявила артистка у Instagram.

З якою піснею співачка з’явиться на головній сцені в Ліверпулі – наразі невідомо. Глава вірменської делегації на Євробаченні Давид Церунян заявив, що вже ведеться робота зі створення пісні, яка може вразити слухачів.

Представник Вірменії виступить у першій частині другого півфіналу – 11 травня.

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Що відомо про Brunette

Артистка почала співати в 4 роки, а складати музику з 15. Примітно, що музику та текст для своєї творчості вона складає самостійно. Її пісні Ніч, Smoke Break та Відкрий свої блакитні очі за короткий час стали хітами та набрали мільйони переглядів на YouTube.

Вірменія на Євробаченні

Відомо, що 2022 року від цієї країни виступала артистка Роза Лінн. Вірменія зайняла 20 місце з 25 у Фіналі Євробачення 2022, набравши 61 бал. Тоді на сцені лунала пісня Snap.