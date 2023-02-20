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Ремо Форрер представить Швейцарію на Євробаченні 2023 – що про нього відомо

20 Лютого 2023, 14:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ремо Форрер

Швейцарію на Євробаченні 2023 представить співак Ремо Форрер. Пісню для міжнародного пісенного конкурсу виконавець презентує 7 березня.

Що відомо про Ремо Форрера

Ремо Форрер – 21-річний співак зі швейцарського населеного пункту Гемберг.

Музикою Ремо займається з дитинства, все почалося з гри на флейті, трохи згодом на акордеоні та фортепіано.

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У 2020 році він став переможцем музичного шоу Голос Швейцарії. Відтоді виконавець випустив чотири сингли. У 2021 році Форрер також взяв участь у проєкті Покажи нам свій голос.

В одному з інтерв’ю Ремо говорив, вважає своїми кумирами – Льюїса Капальді, Еда Ширана і Джеймса Артура.

Форрер отримав право представляти Швейцарію на Євробаченні 2023 пройшовши відповідний нацвідбір. Музикантам було запропоновано представити свої пісні, кожна з яких оцінювалася як міжнародним журі з 20 професіоналів музичної індустрії, так і групою з 100 телеглядачів.

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Теги
Євробачення Швейцарія
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