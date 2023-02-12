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Музика

Повернеться на сцену через 10 років: Марко Менгоні представить Італію на Євробаченні 2023

12 Лютого 2023, 13:20
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Марко Менгони
Джерело: Getty Images

Італію на Євробаченні 2023 представлятиме Марко Менгоні. Відомий співак виступатиме на головній сцені у Ліверпулі з піснею Due vite.

Артист зумів вибороти перемогу серед 28 претендентів на музичному фестивалі Сан-Ремо 2023 року за право представляти Італію на конкурсі. Так, музиканта разом обирали журі, преса та глядачі.

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Примітно, що Менгоні вже представляв свою країну на Євробаченні у 2013 році із піснею L’Essenziale, де посів 7 місце.

Що відомо Марко Менгоні

Артист народився і виріс в Італії і швидко став популярним у 2009 році, коли виграв у третьому сезоні італійського X-Factor.

У фестивалі Сан-Ремо Марко також брав участь у 2010 та 2013 роках. Здобувши перемогу, виступив на Євробаченні 2013 року.

Італія на Євробаченні

Ця країна брала участь у конкурсі 47 разів. З них три виявилися переможними – у 1964, 1990 та 2021 роках. Найгірший результат був у 1966 році – тоді італійці опинилися на останньому місці.

Нещодавно з’явилися оновлені прогнози букмекерів на Євробачення 2023. Україна поки що на першому місці. Друге займає Швеція, а трійку лідерів замикає Фінляндія.

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Євробачення Італія
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