Німеччина цьогоріч відправляє на конкурс Євробачення гурт Lord of the Lost. Учасники виступатимуть із піснею Lord of the Lost одразу у фіналі міжнародного конкурсу, 13 травня. Що відомо про Lord of the Lost: яку вони виконають пісню та про що вона – читайте в матеріалі.

Що відомо про Lord of the Lost

Lord of the Lost – це музичний гурт, який виконує щось середнє між роком та попмузикою. Гурт створили у 2009 році, і він складається з п’яти осіб. Раніше артисти виступали на різних міжнародних фестивалях, а також влаштовували тури в більш ніж 30 країнах.

Читайте: Всі подробиці про Євробачення 2023 в Ліверпулі

Текст пісні Lord of the Lost – Blood & Glitter

Blood and glitter

Sweet and bitter

We’re so happy we could die

Blood and glitter

What we are is but a choice

A promise to ourselves

We are free to break and change

Never forget? Let it go

This or that? No need to know

Whether above or below

We are all from the same blood

Blood and glitter

Sweet and bitter

We’re so happy we could die

Blood and glitter

Sweet and bitter

We’re so happy we could die

Blood and glitter

Saint and sinner

We do fall before we rise

Now go, go

Let your blood flow, flow

With broken wings, we’ll learn to fly

We are blood and glitter

Keep your head up in the clouds

With two feet on the ground

Life’s too fast so make it count.

Переклад пісні Lord of the Lost – Blood & Glitter

Кров і блиск,

Солодощі та гіркота,

Ми такі раді, що аж хочеться померти.

Кров та блиск.

Що ми є, як не вибір,

Обіцянка собі,

Ми вільні для того, аби вирватися та змінитись.

Ніколи не забувати? Та гаразд.

Це чи те? Не треба знати.

Чи зверху, знизу?

Ми всі однієї крові,

Кров і блиск

Солодощі та гіркота,

Ми такі раді, що аж хочеться померти.

Кров і блиск

Солодощі та гіркота,

Ми такі раді, що аж померти.

Кров і блиск

Святий і грішник,

Ми падаємо перед тим, як підбадьоритися.

Тепер йди, йди,

Нехай твоя кров тече, тече,

Зі зламаними крилами ми навчимося літати,

Ми кров та блиск.

Літай у хмарах,

Стій міцно на землі,

Життя занадто швидке, тому зроби його вартісним.

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 в Ліверпулі

Про що пісня Blood & Glitter

В інтерв’ю Wiwibloggs музиканти сказали, що пісня Blood & Glitter – про ніжність та грубість. Дві полярні протилежності, але сторони однієї медалі. Кров і блиск докладно розповідає про те, як ми, люди, маємо глибину характеристик, якостей та недоліків, які роблять нас цілісними. Це привід для святкування та почуттів, які живлять наше життя.

Фото – скрін з відео Eurovision Song Contest