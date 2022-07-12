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Ізраїль першим обрав представника на Євробачення 2023

12 Липня 2022, 11:31
Марина Корзун керівниця розділу Lifestyle
Ізраїль на Євробаченні 2023

Ізраїль на Євробаченні 2023 представлятиме співачка Ноа Кірел (Noa Kirel).

– Схоже, ми повертаємося в сезон! Велика ізраїльська поп-зірка Ноа Кірел стала першою підтвердженою виконавицею на Євробаченні 2023, – повідомили на сторінці конкурсу.

Національне журі обрало артистку з-поміж 78 претендентів на участь у конкурсі. Відтак дівчина стала першою заявленою учасницею Євробачення 2023 серед усіх країн.

З якою піснею Ноа Кірел вирушить на Євробачення 2023, наразі невідомо. За правилами конкурсу, реліз пісні має відбутися не раніше 1 вересня 2022 року.

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Що відомо про Ноа Кірел 

21-річна Ноа Кірел – одна з найвідоміших ізраїльських співачок. Її сингли були у двох найкращих ізраїльських чартах і набрали понад 550 млн переглядів на YouTube.

Дівчина зіграла головну роль у телесеріалі Kfula, була суддею шоу Ізраїль має талант, а також озвучила анімаційний фільм Тролі.

Нагадаємо, організатори досі не визначилися з місцем проведення Євробачення 2023. Після перемоги Kalush Orchestra конкурс мала приймати Україна, втім через повномасштабну війну EBU вирішила провести Євробачення в іншій країні.

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Євробачення Ізраїль
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