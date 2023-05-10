На конкурсі Євробачення 2023 Естонію буде представляти співачка Alika. Конкурсантка продемонструє свою пісню Bridges 11 травня, у другому півфіналі міжнародного конкурсу. Що відомо про Alika: яку вона виконає пісню та про що вона – читайте в матеріалі.
Що відомо про Alika
Alika – 20-річна співачка з Естонії, яка перемогла в популярному музичному шоу Естонський ідол.
Після цього дівчина підписала контракт з Universal Music Estonia, і кожна випущена нею пісня ставала хітом в Естонії. Відомо, щої конкурсну пісню Bridges для Євробачення їй допоміг написати відомий хітмейкер Воутер Гарді.
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Текст пісні Alika – Bridges
Now I’m heading home to solid ground
Realized that all the lies I’ve told myself have died
Bring me to the place where I belong
Filled with all the memories and dreams I have ignored
There is always time to get back on track
Tearing down the walls slowly every step
Now I see myself building up a world of bridges
There is one more thing you need to know
That I forgive myself for all the lies I said before
Now I see the road of leading lights
Showing me where I should go and what to leave behind
There is always time to get back on track
Tearing down the walls slowly every step
Now I see myself building up a world of bridges
You will find a way to begin again
No more time to waste or to play pretend
Now I see myself building up a world of bridges
I remember all the things that I went through
All the lies and blurry lines and city lights I knew
Now I’m strong enough to see what lays inside
And I can feel it all.
Переклад пісні Alika – Bridges
Зараз я прямую додому, повертаюся на тверду землю,
Зрозумівши, що з усією брехнею, в якій я себе переконувала, покінчено
Повертаюся туди, де я й маю бути,
Туди, де все наповнено мріями та спогадами,
Які я б воліла забути
Завжди є час повернутись на свій шлях,
Знести стіни, повільно, з кожним кроком,
Тепер я бачу саму себе, ту, хто з’єднує світ за допомогою мостів
Ще одна річ, яку треба знати:
Я пробачила саму себе за всю брехню, що говорила раніше
Тепер я бачу дорогу, наповнену дороговказами,
Вони вкажуть мені, куди йти й що залишити позаду.
Завжди є час повернутись на свій шлях,
Знести стіни, повільно, з кожним кроком,
Тепер я бачу саму себе ту, хто з’єднує світ за допомогою мостів
Ти знайдеш спосіб, все почати спочатку,
Не марнуючи час, і не прикидаючись,
Тепер я бачу саму себе ту, хто з’єднує світ за допомогою мостів
Я пам’ятаю все, через що я пройшла,
Всю брехню, розмиті кордони та вогні великих міст,
Зараз я досить сильна, щоб зрозуміти глибинну суть,
Я відчуваю це!
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Про що пісня Bridges
В інтерв’ю для Evrovision World співачка зазначає, що пісня є її власною чесністю, і тому вона вірить у її потенціал:
Я писала цю пісню про свої душевні переживання, тому індивідуальність пісні й той факт, що я була справді чесною з собою, коли писала її, – дві основні причини, – пояснює вона.
У ній я розкрила та написала дуже чесну історію, що грунтується на власному досвіді, та перетворила її на пісню. А це, на мою думку, – завдання не з легких.
Фото – скрін з відео Eurovision Song Contest