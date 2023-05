На конкурсі Євробачення 2023 Естонію буде представляти співачка Alika. Конкурсантка продемонструє свою пісню Bridges 11 травня, у другому півфіналі міжнародного конкурсу. Що відомо про Alika: яку вона виконає пісню та про що вона – читайте в матеріалі.

Що відомо про Alika

Alika – 20-річна співачка з Естонії, яка перемогла в популярному музичному шоу Естонський ідол.

Після цього дівчина підписала контракт з Universal Music Estonia, і кожна випущена нею пісня ставала хітом в Естонії. Відомо, щої конкурсну пісню Bridges для Євробачення їй допоміг написати відомий хітмейкер Воутер Гарді.

Текст пісні Alika – Bridges

Now I’m heading home to solid ground

Realized that all the lies I’ve told myself have died

Bring me to the place where I belong

Filled with all the memories and dreams I have ignored

There is always time to get back on track

Tearing down the walls slowly every step

Now I see myself building up a world of bridges

There is one more thing you need to know

That I forgive myself for all the lies I said before

Now I see the road of leading lights

Showing me where I should go and what to leave behind

There is always time to get back on track

Tearing down the walls slowly every step

Now I see myself building up a world of bridges

You will find a way to begin again

No more time to waste or to play pretend

Now I see myself building up a world of bridges

I remember all the things that I went through

All the lies and blurry lines and city lights I knew

Now I’m strong enough to see what lays inside

And I can feel it all.

Переклад пісні Alika – Bridges

Зараз я прямую додому, повертаюся на тверду землю,

Зрозумівши, що з усією брехнею, в якій я себе переконувала, покінчено

Повертаюся туди, де я й маю бути,

Туди, де все наповнено мріями та спогадами,

Які я б воліла забути

Завжди є час повернутись на свій шлях,

Знести стіни, повільно, з кожним кроком,

Тепер я бачу саму себе, ту, хто з’єднує світ за допомогою мостів

Ще одна річ, яку треба знати:

Я пробачила саму себе за всю брехню, що говорила раніше

Тепер я бачу дорогу, наповнену дороговказами,

Вони вкажуть мені, куди йти й що залишити позаду.

Завжди є час повернутись на свій шлях,

Знести стіни, повільно, з кожним кроком,

Тепер я бачу саму себе ту, хто з’єднує світ за допомогою мостів

Ти знайдеш спосіб, все почати спочатку,

Не марнуючи час, і не прикидаючись,

Тепер я бачу саму себе ту, хто з’єднує світ за допомогою мостів

Я пам’ятаю все, через що я пройшла,

Всю брехню, розмиті кордони та вогні великих міст,

Зараз я досить сильна, щоб зрозуміти глибинну суть,

Я відчуваю це!

Про що пісня Bridges

В інтерв’ю для Evrovision World співачка зазначає, що пісня є її власною чесністю, і тому вона вірить у її потенціал:

Я писала цю пісню про свої душевні переживання, тому індивідуальність пісні й той факт, що я була справді чесною з собою, коли писала її, – дві основні причини, – пояснює вона.

У ній я розкрила та написала дуже чесну історію, що грунтується на власному досвіді, та перетворила її на пісню. А це, на мою думку, – завдання не з легких.

Фото – скрін з відео Eurovision Song Contest

