На Євробаченні 2023 Австралію представить гурт Voyager. Колектив виступить на міжнародній сцені з піснею Promise.

Що відомо про Voyager

Voyager – поп-метал-гурт, створений в Австралії у 1999 році. Зараз колектив складається з п’яти учасників. Артисти випустили сім повноформатних студійних альбомів.

У 2023 році Voyager представлятиме Австралію на Євробаченні 2023. Гурт виступить у другому півфіналі 11 травня з піснею Promise.

Текст пісні Voyager – Promise

Have you ever done anything like this before?

Have you ever done anything like this before?

If you’ve never done anything like this before

Then you haven’t been alive

Have you ever shut all the open doors?

Have you ever just walked out on your own?

Have you ever just lost your mind

When you try to unwind?

Or are you coming right back for more?

I’m here tonight

Promise mе you’ll hold me ’til I die

I’m by your side

Promisе me it’s gonna

Promise me it’s gonna be alright

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Promise me it’s gonna be alright

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Promise me it’s gonna be alright

Promise me it’s gonna be alright

Have you ever been alone too much?

Have you ever prayed for human touch?

Have you ever just lost a little part of you

To find a little something new?

Cross my heart ’til the sky turns red in the sunrise

Since you told me everything’s alright

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Since you told me everything’s alright

Oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh, oh-oh

Promise me it’s gonna be al… Right!

I’m here tonight

Promise me you’ll hold me ’til I die

I’m by your side

Promise me it’s gonna

Promise me it’s gonna

Promise me it’s gonna be alright

Alright

Cross my heart ’til the sky turns red in the sunrise

Promise me it’s gonna be alright

Be alright

Alright

Переклад пісні Voyager – Promise

Ви коли-небудь робили щось подібне раніше?

Ви коли-небудь робили щось подібне раніше?

Якщо ти ніколи не робив нічого подібного,

Тоді ти не жив.

Ти коли-небудь зачиняв усі відчинені двері?

Ти коли-небудь виходив з дому сам?

Ти коли-небудь втрачав розум,

коли намагаєшся розслабитися?

Або ти повертаєшся за добавкою?

Я тут сьогодні.

Обіцяй мені, що будеш тримати мене, доки я не помру.

Я поруч з тобою.

Обіцяй мені, що так і буде.

Обіцяй мені, що все буде добре.

О-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о

Обіцяй мені, що все буде добре.

О-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о

Обіцяй мені, що все буде добре.

Обіцяй мені, що все буде добре.

Ви коли-небудь були занадто довго на самоті?

Чи молилися ви коли-небудь про людський дотик?

Ви коли-небудь втрачали частинку себе, щоб знайти щось нове?

Хрест на моєму серці, поки небо не стане червоним на сході сонця.

Відтоді, як ти сказав мені, що все в порядку.

О-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о

Відтоді, як ти сказав мені, що все гаразд.

О-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о, о-о-о

Обіцяй мені, що все буде… Так!

Я тут сьогодні вночі.

Обіцяй, що будеш тримати мене, поки я не помру.

Я поруч з тобою.

Обіцяй мені, що все буде добре.

Обіцяй мені, що так і буде.

Обіцяй, що все буде добре.

Гаразд.

Хрест на серці, поки небо не почервоніє на сході сонця.

Обіцяй, що все буде добре.

Все буде добре.

Гаразд.

Про що пісня Voyager – Promise

Пісня Promise розповідає про подорож на кораблі Voyager. Гурт закликає слухачів приєднатися до дикої поїздки. Музичне відео до Promise демонструє рідний штат артистів з різних куточків.

