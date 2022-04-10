Новини авто

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Як розрахувати вартість реєстрації авто за допомогою онлайн-калькулятора
Електрокари у топі: які моделі купують українці на тлі дефіциту пального
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Електрокари у топі: які моделі купують українці на тлі дефіциту пального
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До 2,6 тис. на добу: темпи завезення авто з-за кордону в червні почали спадати
Tesla Model 3
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Помилка може коштувати життя: автомобілі Tesla гальмують без причини під час руху

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Ціни на бензин, дизтопливо та газ в Україні на 09.06.2022
Авто

Ціни на бензин, дизтопливо та газ в Україні на 09.06.2022
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Скільки алкоголю може бути у крові водія – допустима норма в Україні
Ремонт авто: де купувати запчастини
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Ремонт авто: де купувати запчастини
Забрати машину без “рішал” не можна: у Маріуполі з’явилися цвинтарі авто
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Забрати машину без “рішал” не можна: у Маріуполі з’явилися цвинтарі авто
Mercedes
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Можливі проблеми з гальмами: Mercedes відкликає мільйон автомобілів з усього світу
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Бюджетні та компактні: які автомобілі найкраще купують у Європі
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