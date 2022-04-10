Новини авто

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Як розрахувати вартість реєстрації авто за допомогою онлайн-калькулятора
Авто
Електрокари у топі: які моделі купують українці на тлі дефіциту пального
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Авто
До 2,6 тис. на добу: темпи завезення авто з-за кордону в червні почали спадати
Авто
Помилка може коштувати життя: автомобілі Tesla гальмують без причини під час руху
Стрічка новин
Авто
Ціни на бензин, дизтопливо та газ в Україні на 09.06.2022
Авто
Скільки алкоголю може бути у крові водія – допустима норма в Україні
Авто
Ремонт авто: де купувати запчастини
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Відео
Авто
Забрати машину без “рішал” не можна: у Маріуполі з’явилися цвинтарі авто
Авто
Можливі проблеми з гальмами: Mercedes відкликає мільйон автомобілів з усього світу
Авто
Бюджетні та компактні: які автомобілі найкраще купують у Європі
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