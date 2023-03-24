Новини шоу-бізнесу України та світу

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Персони
Невже розійшлися? Фанати запідозрили розрив Дантеса з Кацуріною
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Мистецтво
Вадим Карпʼяк: Книжковий арсенал – доказ високої спроможності нашої держави
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Персони
Прокинувся? Винник перервав мовчання в Instagram і запропонував українцям гроші
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Кіно та серіали
В Україні пропонують показувати англомовне кіно тільки в оригіналі: що думають люди
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Був подарунком на весілля: Гаррі та Меган повернули ключі від котеджу Фрогмор
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Усіх під одну гребінку рівняти не можна: Вова зі Львова про хороших росіян
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Вони в нас підглядають: Полякова показала, які елементи Бейонсе “скопіювала” з її шоу
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Культурна витривалість: відкриття книгарень, як свідчення про нескореність українців
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Відкладаємо тур: Мадонна потрапила в реанімацію
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Їй це “заходить”: Зеленська розповіла, на кого навчається донька президента
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Кіно та серіали
Фото
Кіно та серіали
В Україні пропонують показувати англомовне кіно тільки в оригіналі: що думають люди
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Усе звелося до раси: Ідріс Ельба розповів, чому відмовився від ролі Бонда
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Ексклюзив
Мистецтво
Вадим Карпʼяк: Книжковий арсенал – доказ високої спроможності нашої держави
Мистецтво
Культурна витривалість: відкриття книгарень, як свідчення про нескореність українців
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Із музею Поліни Райко в Олешках пішла вода: залишилося 30-40% фресок
Мистецтво
Шевченківську премію у 2023 році вручать без додаткової номінації – За внесок у перемогу
Мистецтво
Фортеця Тягинь і будинок-музей: яка культурна спадщина може постраждати через підрив ГЕС
Ексклюзив
Мистецтво
Не тільки воювали, а й творили! Як січові стрільці розповідали про війну через малюнки
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Мода
Манікюр 2023 на літо: що буде модним у цьому сезоні, трендові кольори та форми
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Літній манікюр на короткі нігті: які дизайни та кольори обрати у 2023 році
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Від джинсів до тільника: 5 речей, які ніколи не вийдуть з моди
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Музика
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Музика
Будь-яку біду можна подолати: Kalush Orchestra заспівали про бездіяльність організацій
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Після мовного скандалу: Камінська переклала свій хіт українською
Персони
Фото
Персони
Невже розійшлися? Фанати запідозрили розрив Дантеса з Кацуріною
Фото
Персони
Прокинувся? Винник перервав мовчання в Instagram і запропонував українцям гроші
Персони
Був подарунком на весілля: Гаррі та Меган повернули ключі від котеджу Фрогмор
Персони
Усіх під одну гребінку рівняти не можна: Вова зі Львова про хороших росіян
Фото
Персони
Вони в нас підглядають: Полякова показала, які елементи Бейонсе “скопіювала” з її шоу
Фото
Персони
Відкладаємо тур: Мадонна потрапила в реанімацію
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