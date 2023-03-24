Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео

Новини шоу-бізнесу України та світу

Дантес
Фото Персони

Невже розійшлися? Фанати запідозрили розрив Дантеса з Кацуріною
Вадим Карп'як
Ексклюзив Мистецтво

Вадим Карпʼяк: Книжковий арсенал – доказ високої спроможності нашої держави
Олег Винник
Фото Персони

Прокинувся? Винник перервав мовчання в Instagram і запропонував українцям гроші
Кінотеатр
Фото Кіно та серіали

В Україні пропонують показувати англомовне кіно тільки в оригіналі: що думають люди

Стрічка новин
Принц Гаррі та Меган Маркл
Персони

Був подарунком на весілля: Гаррі та Меган повернули ключі від котеджу Фрогмор
Вова зі Львова
Персони

Усіх під одну гребінку рівняти не можна: Вова зі Львова про хороших росіян
Оля Полякова концерт
Фото Персони

Вони в нас підглядають: Полякова показала, які елементи Бейонсе “скопіювала” з її шоу
Книгарня Книголенд у Харкові
Мистецтво

Культурна витривалість: відкриття книгарень, як свідчення про нескореність українців
Мадонна
Фото Персони

Відкладаємо тур: Мадонна потрапила в реанімацію
Їй це “заходить”: Зеленська розповіла, на кого навчається донька президента
Персони

Їй це “заходить”: Зеленська розповіла, на кого навчається донька президента

Кіно та серіали
Кінотеатр
Фото Кіно та серіали

В Україні пропонують показувати англомовне кіно тільки в оригіналі: що думають люди
Ідріс Ельба
Кіно та серіали

Усе звелося до раси: Ідріс Ельба розповів, чому відмовився від ролі Бонда

Мистецтво
Вадим Карп'як
Ексклюзив Мистецтво

Вадим Карпʼяк: Книжковий арсенал – доказ високої спроможності нашої держави
Книгарня Книголенд у Харкові
Мистецтво

Культурна витривалість: відкриття книгарень, як свідчення про нескореність українців
Будинок Поліни Райко
Відео Мистецтво

Із музею Поліни Райко в Олешках пішла вода: залишилося 30-40% фресок
Євген Нищук
Мистецтво

Шевченківську премію у 2023 році вручать без додаткової номінації – За внесок у перемогу
Прорив ГЕС фото УНІАН
Мистецтво

Фортеця Тягинь і будинок-музей: яка культурна спадщина може постраждати через підрив ГЕС
Мистецтво Українських січових стрільців
Ексклюзив Мистецтво

Не тільки воювали, а й творили! Як січові стрільці розповідали про війну через малюнки

Мода
Манікюр літо
Мода

Манікюр 2023 на літо: що буде модним у цьому сезоні, трендові кольори та форми
Манікюр
Мода

Літній манікюр на короткі нігті: які дизайни та кольори обрати у 2023 році
Речі, які ніколи не вийдуть із моди
Фото Мода

Від джинсів до тільника: 5 речей, які ніколи не вийдуть з моди
Манік
Мода

Манікюр за знаком зодіаку 2023: кольори, відтінки та дизайни

Музика
Kalush Orchestra
Відео Музика

Будь-яку біду можна подолати: Kalush Orchestra заспівали про бездіяльність організацій
Слава Каминская
Відео Музика

Після мовного скандалу: Камінська переклала свій хіт українською

Персони
Дантес
Фото Персони

Невже розійшлися? Фанати запідозрили розрив Дантеса з Кацуріною
Олег Винник
Фото Персони

Прокинувся? Винник перервав мовчання в Instagram і запропонував українцям гроші
Принц Гаррі та Меган Маркл
Персони

Був подарунком на весілля: Гаррі та Меган повернули ключі від котеджу Фрогмор
Вова зі Львова
Персони

Усіх під одну гребінку рівняти не можна: Вова зі Львова про хороших росіян
Оля Полякова концерт
Фото Персони

Вони в нас підглядають: Полякова показала, які елементи Бейонсе “скопіювала” з її шоу
Мадонна
Фото Персони

Відкладаємо тур: Мадонна потрапила в реанімацію
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь