Словенію на Євробаченні 2023 року представить інді-рок гурт Joker Out. Колектив виступить із піснею Carpe Diem, прем’єра якої відбудеться 4 лютого.

Представників країни було обрано телеканалом RTV SLO.

Що відомо про Joker Out

Словенський гурт був сформований в 2016 році. Він складається з п’яти осіб – Бояна Цветичаніна, Кріса Гуштіна, Яна Петеха, Юрія Мачека та Мартіна Юрковича.

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Формування Joker Out відбулося після розпаду гурту Apokalipsa, частиною якого були три учасники.

Перший сингл колективу вийшов у рік іхнього створення. Потім вони презентували ще дев’ять синглів та два студійні альбоми.

8 грудня 2022 року RTV SLO оголосила, що гурт представлятиме Словенію на Євробаченні 2023, що стало першим внутрішнім відбором країни з часів Ганни Манчіні в 2013 році.

Нагадаємо, Україну на Євробаченні 2023 у Ліверпулі представить гурт Tvorchi з піснею Heart of steel.