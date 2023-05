Зовсім незабаром у Ліверпулі розпочнеться міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2023, який будуть проводити від імені України. Наразі на головній сцені конкурсу відбуваються репетиції учасників.

Зокрема, свій номер вже відрепетирувала фаворитка букмекерів, представниця Швеції Loreen. Саме цій учасниці букмекери пророкують перемогу з композицією Tattoo. Loreen – Tattoo: про що пісня учасниці Євробачення 2023 та що відомо про виконавицю – читайте в матеріалі.

Loreen: що відомо про учасницю Євробачення 2023 від Швеції

Шведській співачці мароккансько-берберського Походження 39 років. Це – вже не перша участь Loreen у конкурсі Євробачення. У 2012 році артистка вже виступала на конкурсі й тоді принесла своїй країні перемогу з піснею Euphoria. Цьогоріч на конкурсі Loreen побореться за перемогу для Швеції у першому півфіналі (артистка виступить під номером 11).

Текст пісні Loreen – Tattoo

I don’t wanna go

But baby, we both know

This is not our time

It’s time to say goodbye

Until we meet again

‘Cause this is not the end

It will come a day

When we will find our way

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I’ll be there

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You’re stuck on me like a tattoo

I’m letting my hair down

I’m taking it cool

You got my heart in your hand

Don’t lose it, my friend

It’s all that I got

Violins playing and the angels crying

When the stars align then I’ll be there

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about the pain

I’ll walk through fire and through rain

Just to get closer to you

You’re stuck on me like a tattoo

No, I don’t care about them all

‘Cause all I want is to be loved

And all I care about is you

You’re stuck on me like a tattoo.

Loreen – Tattoo: переклад пісні

Я не хочу йти. Та, милий, ми обоє знаємо.

Зараз не наш час. Треба прощатися,

Поки не зустрінемося знову, бо це ще не кінець.

Настане день, коли ми знайдемо свій шлях

Скрипки гратимуть і ангели плакатимуть.

Коли зірки зійдуться, я буду поруч.

Ні, мені начхати на них усіх.

Бо все, що я хочу – це бути коханою

І все, що мені потрібно – це ти.

Ти назавжди зі мною, як тату.

Ні, мені байдуже до болю.

Я пройду крізь вогонь і крізь дощ

Лише б бути ближче до тебе.

Ти назавжди зі мною, як тату.

Я розпускаю волосся, я заспокоююсь

Моє серце в твоїх руках.

Не втрать його, друже

Це все, що в мене є.

Скрипки грають і ангели плачуть.

Коли зірки зійдуться, я буду там.

Ні, мені начхати на них усіх.

Бо все, що я хочу – це бути коханою

І все, що мені потрібно – це ти.

Ти назавжди зі мною, як тату.

Ні, мені байдуже до болю.

Я пройду крізь вогонь і крізь дощ

Лише б бути ближче до тебе.

Ти назавжди зі мною, як тату.

Про що пісня Tattoo

В інтерв’ю для wiwibloggs Loreen сказала, що пісня Tattoo – похмурий танцювальний поп-трек про те, як зберегти кохання через біль. Всупереч на заяву про те, що час прощатися, Loreen каже, що це ще не кінець, і настане час, коли вона і герой пісні возз’єднаються. З такими словами, як Мене не хвилює біль, я пройду крізь вогонь та крізь дощ, Loreen обіцяє, що зробить усе можливе, щоб повернутися до свого кохання.

Фото – скрін з каналу Eurovision