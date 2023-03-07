Німеччину на Євробаченні 2023 представлятиме музичний гурт Lord of the Lost. Артисти вже прокоментували радісну новину.

– Ми не найкращий гурт у світі (вони вже існують), але ми гурт із найкращими фанатами у світі. Дякуємо також усім, хто зробив це шоу можливим, – заявили музиканти.

Артистів обрали завдяки місцевому нацвідбору – за можливість поїхати до Ліверпуля боролися одразу 8 учасників. Журі та глядачі самостійно обрали переможця.

Музиканти одразу потрапили до фіналу Євробачення 2023, і виступлять у Ліверпулі вже 13 травня. Німеччина входить до великої п’ятірки, тому автоматично отримує місце у фіналі.

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Щодо самого виступу, то для цього обрали пісню Blood & Glitter.

Що відомо про Lord of the Lost

Гурт бере свій початок у 2009 році, і він складається з п’яти осіб. Їхня творчість – щось середнє між роком, металом і попмузикою. Артисти виступали на безлічі міжнародних фестивалів, а також влаштовували тури в понад 30 країнах.

Німеччина на Євробаченні

Це одна з країн-засновниць Євробачення і брала участь у конкурсі щороку з 1956 року, за винятком 1996 року.

Були як злети, так і падіння – представники країни отримували 0 очок у 1964 і 1965 роках. Найуспішніший виступ був 1982 року, коли Nicole виграла з піснею Ein bißchen Frieden. Друга перемога була 2010 року, коли Lena виграла з піснею Satellite.

Зовсім нещодавно стали відомі ціни квитків на Євробачення 2023 у Ліверпулі. Найдорожчі місця коштуватимуть від 17 тис. грн. Щоправда, це вже на сам фінал конкурсу.