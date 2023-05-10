На конкурсі Євробачення 2023 від Кіпру цьогоріч виступатиме співак Ендрю Ламброу. Учасник представлятиме свою пісню Break A Broken Heart 11 травня, у другому півфіналі міжнародного конкурсу (під номером 5). Що відомо про Ендрю Ламброу: яку він виконає пісню та про що вона – читайте в матеріалі.
Що відомо про Ендрю Ламброу
Ендрю Ламброу народився в 1998 році в греко-кіпрській родині. Лише в 17 років він підписав контракт із Sony Music Publishing, що дало йому змогу створювати музику в Австралії та Лос-Анджелесі.
Зараз він має три хітових сингли й підписаний на лейбли City Pop Records та Panik Records. Відомо, що співак не новачок на конкурсі. Рік тому він боровся за право представляти на Євробаченні Австралію з піснею Electrify. Тоді Ендрю посів 7-ме місце.
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Текст пісні Ендрю Ламброу – Break A Broken Heart
The lights went out i hit the ground
You didn’t mind that I was bleeding out you filled my life
With minor songs i loved you but you loved to do me wrong
I miss your kiss, gasoline and a matchstick red lights, flashes, rising out of the ashes
I see you for who you are
But you can’t break … a broken heart
You lift me up and leave me in the gutter
Tear me up and move on to another
I’m torn apart but I am a survivor
You can’t, you can’t break a broken heart
No
You can’t break a broken heart
Noo
An all-time low but I’ll get by
And over you I’ll find the highest high
You did your best to do your worst
I got used to all the ways it hurt
Feel the fever telling me that I need her
Science fiction turning into an addiction
I see you for who you are
But you can’t break … a broken heart.
Переклад пісні Ендрю Ламброу – Break A Broken Heart
Усі вогні згасли, я впав
Тобі було начхати, що я стікаю кров’ю,
Ти наповнила моє життя мінорними піснями,
Я любив тебе, а ти любила завдавати мені болю,
Я сумую за твоїми поцілунками – неначе запалений сірник.
Червоні іскри, спалахи, що виникають із попелу.
Я бачу тебе справжню, але ти не зможеш розбити мені серце, воно вже розбите
Ти змушуєш мене підвестися і кидаєш у канаву,
Розірви мене і йди до іншого,
Я розірваний на частини, але я вижив
Ти не зможеш розбити мені серце, воно вже розбите
Ні!
Але ти не зможеш розбити мені серце, воно вже розбите
Ні!
Все гірше нікуди, але я впораюся, і після тебе я знайду справжню радість у житті,
Ти старалася якнайкраще, щоб зробити мені якнайгірше,
Я звик до всіх способів, якими ти завдавала мені болю.
Відчуваю лихоманку, яка переконує, що вона мені потрібна,
Наукова фантастика перетворилася на залежність.
Я бачу тебе справжню, але ти не зможеш розбити мені серце, адже воно вже розбите.
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Про що пісня Break A Broken Heart
В інтерв’ю Eurovisionfun Ендрю Ламброу зазначив, що ця пісня про біль минулого і віднайдені після цього сили. За його словами, стосунки можуть бути складними та впливати на нас психологічно, але, зрештою, завдяки цьому ми можемо стати сильнішими.
Фото – скрін з відео Eurovision Song Contest