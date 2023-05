На конкурсі Євробачення 2023 від Кіпру цьогоріч виступатиме співак Ендрю Ламброу. Учасник представлятиме свою пісню Break A Broken Heart 11 травня, у другому півфіналі міжнародного конкурсу (під номером 5). Що відомо про Ендрю Ламброу: яку він виконає пісню та про що вона – читайте в матеріалі.

Що відомо про Ендрю Ламброу

Ендрю Ламброу народився в 1998 році в греко-кіпрській родині. Лише в 17 років він підписав контракт із Sony Music Publishing, що дало йому змогу створювати музику в Австралії та Лос-Анджелесі.

Зараз він має три хітових сингли й підписаний на лейбли City Pop Records та Panik Records. Відомо, що співак не новачок на конкурсі. Рік тому він боровся за право представляти на Євробаченні Австралію з піснею Electrify. Тоді Ендрю посів 7-ме місце.

Читайте: Всі подробиці про Євробачення 2023 в Ліверпулі

Текст пісні Ендрю Ламброу – Break A Broken Heart

The lights went out i hit the ground

You didn’t mind that I was bleeding out you filled my life

With minor songs i loved you but you loved to do me wrong

I miss your kiss, gasoline and a matchstick red lights, flashes, rising out of the ashes

I see you for who you are

But you can’t break … a broken heart

You lift me up and leave me in the gutter

Tear me up and move on to another

I’m torn apart but I am a survivor

You can’t, you can’t break a broken heart

No

You can’t break a broken heart

Noo

An all-time low but I’ll get by

And over you I’ll find the highest high

You did your best to do your worst

I got used to all the ways it hurt

Feel the fever telling me that I need her

Science fiction turning into an addiction

I see you for who you are

But you can’t break … a broken heart.

Переклад пісні Ендрю Ламброу – Break A Broken Heart

Усі вогні згасли, я впав

Тобі було начхати, що я стікаю кров’ю,

Ти наповнила моє життя мінорними піснями,

Я любив тебе, а ти любила завдавати мені болю,

Я сумую за твоїми поцілунками – неначе запалений сірник.

Червоні іскри, спалахи, що виникають із попелу.

Я бачу тебе справжню, але ти не зможеш розбити мені серце, воно вже розбите

Ти змушуєш мене підвестися і кидаєш у канаву,

Розірви мене і йди до іншого,

Я розірваний на частини, але я вижив

Ти не зможеш розбити мені серце, воно вже розбите

Ні!

Але ти не зможеш розбити мені серце, воно вже розбите

Ні!

Все гірше нікуди, але я впораюся, і після тебе я знайду справжню радість у житті,

Ти старалася якнайкраще, щоб зробити мені якнайгірше,

Я звик до всіх способів, якими ти завдавала мені болю.

Відчуваю лихоманку, яка переконує, що вона мені потрібна,

Наукова фантастика перетворилася на залежність.

Я бачу тебе справжню, але ти не зможеш розбити мені серце, адже воно вже розбите.

Читайте: Євробачення 2023: де дивитися трансляцію онлайн

Про що пісня Break A Broken Heart

В інтерв’ю Eurovisionfun Ендрю Ламброу зазначив, що ця пісня про біль минулого і віднайдені після цього сили. За його словами, стосунки можуть бути складними та впливати на нас психологічно, але, зрештою, завдяки цьому ми можемо стати сильнішими.

Фото – скрін з відео Eurovision Song Contest

Дивіться: Онлайн-трансляція Євробачення 2023 із Ліверпуля