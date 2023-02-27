Польщу на Євробаченні 2023 представить співачка Blanka з піснею Solo.

– Я щойно виграла відбірковий тур у Польщі, і сподіваюся, що ми скоро побачимося в Ліверпулі, – прокоментувала свій успіх артистка.

Blanka визнали найкращою серед 10 претендентів на шоу Tu bije serce Europy 2023. Спеціальними гостями на заході були переможці Євробачення 2022 Kalush Orchestra.

Представник Польщі виступить на Євробаченні 2023 у другому півфіналі 11 травня з піснею Solo.

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Що відомо про Blanka

Бланка Стайков – наполовину полька, наполовину болгарка. Її знайомство з музикою відбулося ще в дитинстві, і вже тоді вона вирішила пов’язати з нею життя. Хореографія на сцені – її головний коник, і вона також цілком собі успішний DJ.

Її пісня Solo розповідає про кохання, яке виявилося зовсім не таким, яким здавалося на перший погляд.

Польща на Євробаченні

Ця країна брала участь у конкурсі 24 рази – вперше це сталося 1994 року. Саме того року представник Польщі зміг посісти друге місце за підсумками конкурсу. Не обійшлося і без невдач – останнє місце в півфіналі вони посіли у 2011 році.

Днями стало відомо, що українці отримають квитки на Євробачення 2023. Загалом таких перепусток буде 3 тис., і вони призначені для українських біженців. Вони зможуть відвідати один із живих виступів.