Молдову на Євробаченні 2023 представлятиме Паша Парфеній. Музикант з’явиться на сцені Ліверпуля з піснею Solare Si Lųna.

– Паша Парфеній повернувся! Минуло 11 років відтоді, як він востаннє представляв Молдову, він принесе Сонце і Місяць у Ліверпуль зі своїм етно-бенгером Soarele şi Luna, – заявили представники конкурсу в Instagram.

Артист виграв у місцевому відбірковому турі серед 30 претендентів.

Паша Парфеній не вперше з’явиться на головній сцені Євробачення – у 2012 році він уже представляв Молдову з піснею Lăutar. Тоді він посів 11 місце у фіналі.

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Тепер артист виступить у Ліверпулі 9 травня в першому півфіналі з піснею Solare Si Lųna.

Що відомо про Пашу Парфенія

Паша Парфеній – молдавський автор-виконавець і музикант. Усе своє життя він присвятив музиці, і за цей час зробив успішну кар’єру. У 2008 році він став солістом гурту Sunstroke Project, але 2009 року покинув його після закінчення терміну контракту.

Молдова на Євробаченні

Молдова бере участь у конкурсі Євробачення щоразу з 2005 року. Найкращий результат був 2017 року – тоді артисти з Sunstroke Project посіли третє місце з хітом Hey Mamma.

Для тих, хто хоче бачити всі виступи наживо, розкрито ціни на Євробачення 2023. Так, за дорогий квиток на фінал доведеться заплатити до 17 тис. грн.