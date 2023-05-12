Велику Британію на Євробаченні 2023 року представлятиме Мае Муллер. На сцені міжнародного 67-го пісенного конкурсу співачка виконає пісню I Wrote A Song.
Що відомо про співачку Мае Муллер, а також текст і переклад пісні I Wrote A Song – дивіться в нашому матеріалі.
Мае Муллер: що відомо про представника Великої Британії
Мае Муллер – талановита 25-річна співачка та автор пісень. Дівчина народилась в Лондоні та почала співати у 8 років. У підлітковому віці Муллер уклала свій перший контракт на публікацію музики та почала виступати на музичних заходах у Лондоні.
Мае є співавторкою своєї пісні для Євробачення 2023 I Wrote A Song. У 2022 році співачка була номінована на MTV EMA та VMA. Цього року в неї вийде дебютний альбом.
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Текст пісні I Wrote A Song
When you said you were leavin’
To work on your mental health
You didn’t mention the cheating
You kept that one to yourself
I got so mad was gonna
Cuss you out, outside your house
For everyone to see
Wanted to trash your Benz, tell all your friends
How cruel you were to me
Instead I wrote a song
‘bout how you did me wrong
I could have cried at home
And spent the night alone
Instead i wrote a song
I feel much better now
Me and my girls are out
And we all sing along
Instead I wrote a song
Instead I wrote a song
I kept my cool and composure
My mother would be so proud
I was ready for a sentence baby
Instead I wrote it all down
Oh I was gonna
Cuss you out, outside your house
For everyone to see
Wanted to trash your Benz, tell all your friends
How cruel you were to me
Instead I wrote a song
‘bout how you did me wrong
I could have cried at home
And spent the night alone
Instead i wrote a song
I feel much better now
Me and my girls are out
And we all sing along
Instead I wrote a song
Instead I wrote a song
Look into my eyes, she’s feeling good, she feels alive
So don’t you call my phone tonight, tonight, tonight
No lie, got a kick telling the world just what you did
I’m better now, I burned the bridge
Raising a glass, taking a sip.
Let’s celebrate
Dance it away
I thought my heart would break
Instead i wrote a song
‘bout how you did me wrong
I could have cried at home
And spent the night alone
Instead i wrote a song
I feel much better now
Me and my girls are out
And we all sing along
Instead I wrote a song
Переклад пісні Mae Muller – I Wrote A Song
Коли ти сказав, що йдеш від мене
Щоб попрацювати над своїм психічним здоров’ям
Ти й словом не обмовився про зраду, так
Ти залишив це при собі
Я так розлютилася, що збиралася
Облаяти тебе біля твого дому
Щоб це бачили всі
Хотіла розтрощити твій Мерс
Розповісти всім твоїм друзям
Як жорстоко ти повівся зі мною
Натомість я написала пісню
Про те, як ти вчинив зі мною
Я могла б плакати вдома
І провести ніч наодинці
Натомість я написала пісню
Тепер мені набагато краще
Я вийшла зі своїми дівчатами
І ми всі підспівуємо
Натомість я написала пісню
Я повелася спокійно та стримано
Моя мама так пишалася би мною
Я приготувалася до вироку, милий
Натомість я вилила все на папір
Ох, я збиралася
Облаяти тебе біля твого дому
Щоб це бачили всі
Хотіла розтрощити твій Мерс
Розповісти всім твоїм друзям
Як жорстоко ти повівся зі мною
Натомість я написала пісню
Про те, як ти вчинив зі мною
Я могла б плакати вдома
І провести ніч наодинці
Натомість я написала пісню
Тепер мені набагато краще
Я вийшла зі своїми дівчатами
І ми всі підспівуємо
Натомість я написала пісню
Подивись мені в очі, у неї все добре, вона – жива
Тож не дзвони мені сьогодні вночі, вночі, вночі
Не брехатиму, я отримала величезне задоволення, коли розповіла усьому світу, що ти зробив
Тепер мені краще, я спалила мости
Піднімаю келих, роблю ковток
Святкуймо
Танцюймо без упину
Я думала, моє серце розіб’ється
Натомість я написала пісню
Про те, як ти вчинив зі мною
Я могла б плакати вдома
І провести ніч наодинці
Натомість я написала пісню
Тепер мені набагато краще
Я вийшла зі своїми дівчатами
І ми всі підспівуємо
Натомість я написала пісню
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Про що пісня I Wrote A Song
Пісня Мае Муллер — I Wrote A Song розповідає нам про зраду чоловіка та про те, як жінка переживає розрив стосунків.
Це доволі надихаюча пісня про те, як перетворити розбите серце на мистецтво. Загалом I Wrote A Song несе позитивне та натхненне послання про те, як творчість допомагає зцілити розбите серце та вийти з токсичних стосунків.