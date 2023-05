Велику Британію на Євробаченні 2023 року представлятиме Мае Муллер. На сцені міжнародного 67-го пісенного конкурсу співачка виконає пісню I Wrote A Song.

Що відомо про співачку Мае Муллер, а також текст і переклад пісні I Wrote A Song – дивіться в нашому матеріалі.

Мае Муллер: що відомо про представника Великої Британії

Мае Муллер – талановита 25-річна співачка та автор пісень. Дівчина народилась в Лондоні та почала співати у 8 років. У підлітковому віці Муллер уклала свій перший контракт на публікацію музики та почала виступати на музичних заходах у Лондоні.

Мае є співавторкою своєї пісні для Євробачення 2023 I Wrote A Song. У 2022 році співачка була номінована на MTV EMA та VMA. Цього року в неї вийде дебютний альбом.

Текст пісні I Wrote A Song

When you said you were leavin’

To work on your mental health

You didn’t mention the cheating

You kept that one to yourself

I got so mad was gonna

Cuss you out, outside your house

For everyone to see

Wanted to trash your Benz, tell all your friends

How cruel you were to me

Instead I wrote a song

‘bout how you did me wrong

I could have cried at home

And spent the night alone

Instead i wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along

Instead I wrote a song

Instead I wrote a song

I kept my cool and composure

My mother would be so proud

I was ready for a sentence baby

Instead I wrote it all down

Oh I was gonna

Cuss you out, outside your house

For everyone to see

Wanted to trash your Benz, tell all your friends

How cruel you were to me

Instead I wrote a song

‘bout how you did me wrong

I could have cried at home

And spent the night alone

Instead i wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along

Instead I wrote a song

Instead I wrote a song

Look into my eyes, she’s feeling good, she feels alive

So don’t you call my phone tonight, tonight, tonight

No lie, got a kick telling the world just what you did

I’m better now, I burned the bridge

Raising a glass, taking a sip.

Let’s celebrate

Dance it away

I thought my heart would break

Instead i wrote a song

‘bout how you did me wrong

I could have cried at home

And spent the night alone

Instead i wrote a song

I feel much better now

Me and my girls are out

And we all sing along

Instead I wrote a song

Переклад пісні Mae Muller – I Wrote A Song

Коли ти сказав, що йдеш від мене

Щоб попрацювати над своїм психічним здоров’ям

Ти й словом не обмовився про зраду, так

Ти залишив це при собі

Я так розлютилася, що збиралася

Облаяти тебе біля твого дому

Щоб це бачили всі

Хотіла розтрощити твій Мерс

Розповісти всім твоїм друзям

Як жорстоко ти повівся зі мною

Натомість я написала пісню

Про те, як ти вчинив зі мною

Я могла б плакати вдома

І провести ніч наодинці

Натомість я написала пісню

Тепер мені набагато краще

Я вийшла зі своїми дівчатами

І ми всі підспівуємо

Натомість я написала пісню

Я повелася спокійно та стримано

Моя мама так пишалася би мною

Я приготувалася до вироку, милий

Натомість я вилила все на папір

Ох, я збиралася

Облаяти тебе біля твого дому

Щоб це бачили всі

Хотіла розтрощити твій Мерс

Розповісти всім твоїм друзям

Як жорстоко ти повівся зі мною

Натомість я написала пісню

Про те, як ти вчинив зі мною

Я могла б плакати вдома

І провести ніч наодинці

Натомість я написала пісню

Тепер мені набагато краще

Я вийшла зі своїми дівчатами

І ми всі підспівуємо

Натомість я написала пісню

Подивись мені в очі, у неї все добре, вона – жива

Тож не дзвони мені сьогодні вночі, вночі, вночі

Не брехатиму, я отримала величезне задоволення, коли розповіла усьому світу, що ти зробив

Тепер мені краще, я спалила мости

Піднімаю келих, роблю ковток

Святкуймо

Танцюймо без упину

Я думала, моє серце розіб’ється

Натомість я написала пісню

Про те, як ти вчинив зі мною

Я могла б плакати вдома

І провести ніч наодинці

Натомість я написала пісню

Тепер мені набагато краще

Я вийшла зі своїми дівчатами

І ми всі підспівуємо

Натомість я написала пісню

Про що пісня I Wrote A Song

Пісня Мае Муллер — I Wrote A Song розповідає нам про зраду чоловіка та про те, як жінка переживає розрив стосунків.

Це доволі надихаюча пісня про те, як перетворити розбите серце на мистецтво. Загалом I Wrote A Song несе позитивне та натхненне послання про те, як творчість допомагає зцілити розбите серце та вийти з токсичних стосунків.