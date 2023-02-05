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Євробачення 2023: що відомо про Бланку Палому, яка представить Іспанію на конкурсі

5 Лютого 2023, 14:38
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Бланка Палома

На Євробаченні 2023 Іспанію представить співачка Бланка Палома. Вона виступить на конкурсі із піснею EaEa.

Представницю країни обрали в результаті фестивалю Benidorm 2023 за рішенням глядачів та журі.

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Що відомо про Бланку Палому

Бланка Палома є 33-річною іспанською співачкою, сценографом та художником по костюмах. Вона народилася та виросла в Ельче. Після закінчення університету переїхав до Мадриду, де продовжила кар’єру в театрі у 2013 році.

Виконавиця вже виборювала право представляти Іспанію на Євробаченні. Вона брала участь у Benidorm 2022 із піснею Secreto de agua. Тоді Бланка посіла у фіналі п’яте місце.

У 2023 році Палома здобула на Benidorm 169 балів, посівши перше місце серед восьми учасників.

Зазначимо, що з 1999 року Іспанія входить до Великої п’ятірки разом із Францією, Німеччиною, Великою Британією та Італією, і відтак автоматично проходить у фінал, оскільки є одним із п’яти головних фінансистів EBU.

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Нагадаємо, Україну на Євробаченні 2023 представить гурт Tvorchi.

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Євробачення Іспанія
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