На Євробаченні 2023 Чехію представлятиме гурт Vesna. На міжнародному 67-му пісенному конкурсі колектив виконає пісню My Sister’s Crown, яка має кілька куплетів українською мовою.

Про що співатиме представник Чехії гурт Vesna на сцені Євробачення 2023, а також текст і переклад пісні My Sister’s Crown – дивіться у нашому матеріалі.

Що відомо про гурт Vesna

Vesna – чеський гурт народної музики. До його складу входять співачка, композиторка і авторка текстів Патрісія Фуксова, скрипалька та вокалістка Бара Шусткова, клавішниця Олеся Очеповська, барабанщиця Маркета Ведралова та басистка Тереза Чепкова.

Музичний стиль Vesna поєднує в собі елементи фольклору та сучасну попмузику. Наразі група має два альбоми.

Текст пісні My Sister’s Crown

Moje sestra do kouta nepůjde

Ani tebe poslouchat nebude

Moje sestra v srdci je divoká

Copy zaplést, nikdy si nenechá

Moje sestra do kouta nepůjde

Ani tebe poslouchat nebude

My sister’s crown

Don’t take it down

Don’t take it down

Nobody has right to do it

She’s beautiful

And capable

She is her own queen

And she will prove it

You can take your hands back

No one wants more boys dead

We’re not your dolls

We’re not your dolls

Life’s not a moneybag

Blood’s on your God’s head

You can’t steal our souls

You can’t steal our souls

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

My sister’s crown

Don’t take it down

Дай ръка не се страхувай

С другите сестри поплувай

В морето ни нямаме място за тези омрази

Пази, пази

Не тъгувай

Хоп троп момите не са нон-стоп на разположение

Ти просто че сме сестри до край знай

You can take your hands back

No one wants more boys dead

We’re not your dolls

We’re not your dolls

Life’s not a moneybag

Blood’s on your God’s head

You can’t steal our souls

You can’t steal our souls

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

My sister’s crown

Don’t take it down

My sister’s crown

Don’t take it down

All the sisters of the world

Come together with a prayer

Choose love over power

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра єдина

Корона твоя

Переклад пісні Vesna – My sister’s crown

Моя сестра в куток не піде

І тебе слухати не буде

Моя сестра в серці дуже дика

Коси заплете і не зупиниться

Моя сестра в куток не піде

І тебе слухати не буде

Корона моїх сестер

Не знімай її

Не знімай її

Ніхто немає цього робити

Вона прекрасна

І вона зможе

Вона сама собі королева

І вона це доведе

Ти можеш відвести руки назад

Ніхто не хоче, щоб хлопці помирали

Ми не твої ляльки

Ми не твої ляльки

Життя не гаманець

Кров на Божих руках

Ти не вкрадеш наші серця

Ти не вкрадеш наші серця

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра, єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра, єдина

Корона твоя

Корона моїх сестер

Не знімай її

Дай мені руку, не бійся

Плавати з іншими сестрами

У нашому морі немає місця для цієї ненависті

Бережи себе, бережи себе

Не сумуй

Дівчата стрибаємо і не зупиняємося

Ти просто знай, що ми сестри до кінця

Ти можеш відвести руки назад

Ніхто не хоче, щоб хлопці помирали

Ми не твої ляльки

Ми не твої ляльки

Життя не гаманець

Кров на Божих руках

Ти не вкрадеш наші серця

Ти не вкрадеш наші серця

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра, єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра, єдина

Корона твоя

Корона моїх сестер

Не знімай її

Корона моїх сестер

Не знімай її

Сестри усього світу

Єднайтеся молитвою

Виберіть любов поверх сили

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра, єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра, єдина

Корона твоя

Сестрою красива

Ой ти сильна

Хоробра, єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра, єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра, єдина

Корона твоя

Сестро красива

Ой ти сильна

Хоробра, єдина

Корона твоя

Ми з вами

Ми за вас

Про що пісня My sister’s crown

В інтерв’ю фан-сайту ESC Bubble двоє учасниць гурту Vesna повідомили, що пісня оповідає про об’єднання сестринських народів.

– Це пісня, яка створює незримий зв’язок між усіма, хто зазнає якоїсь несвободи. Це співчуття до всіх, хто зазнає будь-якої форми несвободи. І підтримка в тому, щоб не боятися вирватися на свободу, – зазначала раніше вокалістка та фронтвумен колективу Патрісія Фуксова.

Патрісія також додала, що саме співпраця шістьох людей із різних країн у гурті VESNA стала основним натхненням для написання композиції.